Takim dziadkiem jest Tusk. Zajechał limuzyną SOP pod dom wnusi

Donald Tusk nie kryje się z wielką miłością do swoich wnuków. W sieci często umieszcza zdjęcia, na których spędza z nimi czas, wspólnie się bawiąc lub zabierając je na lody. Tym razem były premier postarał się, by jego wnusia była zadowolona! W domu Kasi Tusk w Sopocie świętowano urodziny jej starszej córki. Lider PO nie mógł przepuścić takiej okazji! Razem z żoną Małgorzatą Tuska podjechał limuzyną Służby Ochrony Państwa pod dom swojej córki. Zabrał kilka papierowych toreb i duży, opakowany ozdobnym papierem prezent dla swojej wnusi. Zdecydowali się na swobodny ubiór: Donald Tusk miał na sobie jeansy i ciemny sweter, a jego małżonka biały golf i ciemne spodnie. Widać, że były premier jest bardzo oddanym dziadkiem: mimo napiętego grafiku znalazł czas, by spędzić trochę czasu z wnuczką w tak ważnym dla niej dniu, a to do tego kupił ogromny prezent! Z pewnością cała rodzina spędziła razem wspaniały czas, świętując i otwierając prezenty. W naszej galerii możesz zobaczyć zdjęcia z odwiedzin Donalda Tusku u wnusi.

