Kasia Tusk brylowała w górach. Fanki rozwścieczył jeden detal

Kasia Tusk z mężem i córeczkami udała się na przyśpieszone ferie. Rodzina udała się do Włoch, gdzie spędzali czas w pięknie ośnieżonych górach. Córka Donalda Tuska ubrała się w grubą białą kurtkę i bez oporów bawiła się w śniegu, woziła córki na sankach i jadła lokalne przysmaki. Na Instagramie zaś pokazała kilka zdjęć i nagrań ze wspólnego spędzania casu. Jak donosi Pudelek, na jednym z filmiku miała być widoczna Kasia Tusk jeżdżąca na nartach bez kasku . Właśnie ten szczegół zwrócił uwagę fanek, które skrytykowały blogerkę i rozzłości się promowaniem złych nawyków. ” Proszę nie promować jazdy bez kasku”; „Zjazd na nartach bez kasku? Czy mi się tylko wydaje?”; „Serio? Proszę nie promować ludzkiej głupoty” – czytamy w komentarzach. Nagranie nie jest już dostępne na profilu Kasi Tusk, bowiem dodała go jako InstStory, które znika po 24 godzinach, a to nie zdecydowała się trwale jej zapisać. Mimo to internautki zostawiają komentarze pod innymi materiałami z gór, które są dostępne na Instagramie. Jak widać, musiały się mocno zdenerwować!

