i Autor: Jacek Domiński/REPORTER

„musiał gardzić mną"

Hołownia ujawnił wstydliwy fakt o sobie! Dusił to w środku przez lata

Szymon Hołownia to już postać znana w całej Polsce. Chociaż początkowo zdobywał popularność w programie „Mam talent”, to jednak prawdziwą rozpoznawalność zyskał po wejściu do polityki. Jego sejmowe wystąpienia, jako marszałka Sejmu zrobiły furorę w internecie, a parlamentarne debaty w końcu stały się hitem, przyciągając coraz to większą rzeszę odbiorców. Mało kto jednak wiedział, że droga do kariery Szymona Hołowni nie zawsze była usłana różami. Przyznał, że w drodze do sławy, bywały takie momenty, które musiał przeboleć milczeniem... O co chodzi?