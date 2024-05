Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komentery Adama Federa

Wyborcy PiS-u wpadli w FURIĘ! PiS to partia RUSKA? Bazar ZAPŁONĄŁ od emocji!

To ma być cios wymierzony we wschodnią agenturę w Polsce, ale rykoszetem mogą oberwać niektórzy politycy. Donald Tusk powołał komisję ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich. „Płatni zdrajcy, pachołki Rosji”, tak jeszcze niedawno premier pokrzykiwał z trybuny sejmowej w kierunku posłów PiS. Czy Polacy zgadzają się z szefem rządu? Czy uważają, że PiS to partia, która sprzyja interesom Rosji? Adam Feder zadał to pytanie na jednym z warszawskich bazarów. Słowa Donalda Tuska podziałały na wyborców PiS jak czerwona płachta na byka. To trzeba zobaczyć!