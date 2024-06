Beata Szydło w odlotowych butach! Została przyłapana na buszowaniu w sklepie

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Szok, to mało powiedziane

Ależ to był piękny ślub! Córka Mateusza Morawieckiego wyszła za mąż! [ZDJĘCIA]

Beata Szydło ma powody do radości. Udało się jej uzyskać reelekcję do Parlamentu Europejskiego! Po intensywnym czasie kampanii wyborczej postanowiła wykorzystać wolną chwilę na odpoczynek. Była premier wybrała się na zakupy do księgarni na ulicy Wiejskiej w Warszawie. Uwagę polityk przykuła między innymi pozycja " Jak wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat" Nialla Fergusona, którą z zainteresowaniem czytała na miejscu.

Jak zwykle europosłanka postawiła na elegancję, ale tym razem w sportowym wydaniu. Postawiła na białą bluzkę, granatową marynarkę i beżowe spodnie. Uwagę zwróciły także jej buty. Wybrała Nike Air Force 1, które cieszą się ogromną popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. To niezwykle wygodne i wytrzymałe obuwie, a dzięki modnemu wyglądowi doskonale sprawdzają się zarówno podczas uprawiania sportu, jak i w mniej oficjalnych stylizacjach.

To z pewnością odlotowe buty! Beata Szydło pokazała, ze doskonale umie połączyć elegancję z wygodą tym bardziej, że postawiła na beżowy kolor Nike'ów, który dodatkowo idealnie pasował do spodni.

QUIZ o Beacie Szydło. Pójdzie Ci jak z płatka! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Czy Beata Szydło była premierem? Tak Nie Dalej