Znany ksiądz napisał do Owsiaka po tym, jak szefowi WOŚP zdewastowano płot. Szok, co zapowiedział

Zniszczyli drewniany płot Owsiakowi

Przypomnijmy, że o tym, do czego doszło Jerzy Owsiak powiadomił w sobotę (5 kwietnia) wieczorem. Jak odkrył, na płocie okalającym jego posesję z domem letniskowym, ktoś sprejem nawypisywał różne hasła. Szef WOŚP napisał w mediach społecznościowych, że dom, który tam stoi to jego jedyny dom, jaki ma. To tam rodzina dobrze się czuje i odpoczywa w przyjemnych okolicznościach przyrody. Niestety, ten spokój został zaburzony właśnie przez malunki na zrobionym zaledwie rok temu płocie:

(...) Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi. No i pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem. Konkretne i agresywne. Dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej - napisał Owsiak.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy napisał też, że cała spawa to kolejne traumatyczne przeżycie, pojawiła się obawa o to, co będzie: - Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec - czytamy we wpisie Owsiaka.

Znany ksiądz chce pomóc szefowi WOŚP w odmalowaniu ogrodzenia

Na wpis Jerzego Owsiaka zareagował znany ksiądz Wojciech Lemański. Duchowny zaskoczył swoim wpisem. Po pierwsze przeprosił Owsiaka za zaistniałą sytuację, za "bezmózgowie": - Jurek, przepraszam Ciebie i twoich bliskich za to nienawistne bezmózgowie. Przez ostatnie lata tak zostali nakręceni, że dziś naprawdę nie wiedzą co czynią - napisał. Po czym dodał, że napisy powinny zostać na płocie, a on sam po Wielkanocy osobiście stawi się tam,, by pomóc odnowieniu ogrodzenia: - A co do malowania, to ja bym to do świąt zostawił. Może ku opamiętaniu dla miejscowych. A po świętach przyjadę pomóc malować.

Przypomnijmy, że tuż przed tegorocznym finałem WOŚP zaczęły pojawiać się poważne groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Policja reagowała błyskawicznie, zatrzymane zostały osoby, które wypisywały w sieci okrutne komentarze albo dzwoniły do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z groźbami.

