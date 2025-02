Emerytka napisała Owsiakowi "giń człeku". Zapukano do niej o 6 rano. Zaskakujące kulisy akcji policji

Ziobro do PUDŁA! W więzieniu go WYKOŃCZĄ! Będzie MĘCZENNIKIEM! AWANTURA!

- "Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT - właśnie ten komentarz napisany przez 66-letnią panią Izabelę Majewską (jej obrońca przekazała, że kobieta zgadza się się na podawanie nazwiska) sprowadził na nią kłopoty. Jak donosiła TVP Bydgoszcz, kobieta została po zatrzymaniu przesłuchana i złożyła wyjaśnienia, ale nie przyznała się do winy. Podejrzana miała powiedzieć, że nie miała "nic złego na myśli", a wpis był wyrazem ekspresji, ponieważ "denerwuje ją to wszystko". Kobieta została objęta dozorem policyjnym. Co więcej, trzy razy w tygodniu musi stawiać się na komisariacie. (WIĘCEJ: 66-letnia Izabela groziła Jerzemu Owsiakowi śmiercią. Tak się tłumaczyła po zatrzymaniu).

Wirtualna Polska opisała właśnie kulisy działań policji w tej sprawie. Według ustaleń służby krótko po publikacji wpisu (12 stycznia) wystąpiły do Mety i operatora o dane potrzebne do namierzenia kobiety. Już 14 stycznia Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wiedziało, że to 66-latka z Torunia. Tego samego dnia CBZC przesłało notatkę do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód. Jak podaje portal, również 14 stycznia do CBZC przychodzi adwokat z pełnomocnictwem od Jerzego Owsiaka i składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez "Izę Izabelę". Wskazuje, że autorka internetowego postu dopuściła się dwóch przestępstw: groźby karalnej oraz publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni, czyli nawołuje internautów do zabicia Jerzego Owsiaka. Mecenas Olejarz wskazał, że słowa "Izy Izabeli" wzbudziły w Jerzym Owsiaku "uzasadnioną obawę, że będą spełnione".

Jeszcze tego samego dnia ok. godz. 19 do mieszkania 66-latki puka policja, aby ją zatrzymać. Na miejscu jest, dość nietypowo, m.in. pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu. Kobiety nie ma w domu, więc następnego dnia, 15 stycznia, o 6 rano do mieszkania wracają policjanci z wydziału kryminalnego. Do zatrzymania dochodzi o 6.25, a przeszukanie mieszkania odbywa się bez zgody sądu.

- Policjanci w protokole wpisują, że zatrzymanie jest związane z tym, że "zachodzi obawa matactwa i ukrywania się". W tym samym protokole funkcjonariusze wpisują: kobieta, emerytka, 66 lat, według oświadczenia jest w grupie ryzyka wylewu i zawału serca, ma zdiagnozowanego raka piersi. Dochodzi do przeszukań mieszkania oraz Izabeli Majewskiej - "na legitymację", czyli bez zgody sądu, bo sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Kobieta samodzielnie wydaje przedmiot, który zdaniem policjantów służył do popełnienia przestępstwa. To smartfon - czytamy. Kilka godzin później kobieta jest już przesłuchiwana przez prokuraturę. Innymi słowy, od złożenia zawiadomienia i powzięcia przez toruńskich policjantów oraz prokuraturę informacji do postawienia zarzutów mija więc kilkanaście godzin.

- Ta cała sprawa, od samego początku do samego końca, to jakiś żart - ocenił w rozmowie z WP dr hab. Szymon Tarapata, karnista z UJ i adwokat. Jak dodał, byłoby to wszystko nawet śmieszne, gdyby nie fakt, że tak naprawdę jest straszne, bo to ośmieszanie polskiego państwa.Zastrzegł przy tym, że oczywiście nie popiera agresywnych wpisów kierowanych do osób publicznych, nie zmienia to jednak faktu, że nie każdy agresywny, chamski, a nawet nienawistny wpis, stanowi groźbę bezprawną oraz nawoływanie do popełnienia przestępstwa. - W całej tej sprawie mam wrażenie, że kilka osób potrzebuje więcej ogłady, wyczucia i – po prostu – dawki zdrowego rozsądku - stwierdził. Dorzuca, że najdelikatniej mówiąc, nie jest przekonany, by policja i prokuratura zadziałały tak szybko, gdyby cała sprawa nie była medialna i nie dotyczyła osoby publicznej.

