Dziadek Morawiecki i mały Staś znów razem na zdjęciu. Skoki narciarskie w tle

Mateusz Morawiecki, były premier, regularnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoim wnukiem Stasiem, budując wizerunek zaangażowanego dziadka.

Wpisy, takie jak świąteczne życzenia z 24 grudnia 2025 czy zdjęcie z okazji imienin, są naturalne i wywołują pozytywny odzew internautów.

Polityk, ojciec czwórki dzieci, został dziadkiem po raz pierwszy w lutym, co podkreślił symbolicznym zdjęciem dłoni z noworodkiem.

Kolejne rodzinne kadry pokazują Morawieckiego w luźnej, domowej atmosferze, ocieplając jego wizerunek.

Mateusz Morawiecki i wnuk Staś – rodzinny wizerunek w sieci

Mateusz Morawiecki, były premier Polski, coraz częściej pokazuje w mediach społecznościowych prywatną stronę życia. W jego wpisach regularnie pojawia się wnuk – Staś (Stanisław) – co wzmacnia obraz polityka jako zaangażowanego dziadka. Takie kadry są zazwyczaj naturalne i pozbawione oficjalnego tonu, przez co łatwo trafiają do odbiorców.

Świąteczne życzenia z 24 grudnia 2025 i pozytywny odzew

Jednym z najgłośniejszych przykładów rodzinnych publikacji był wpis z 24 grudnia 2025, gdy Morawiecki pokazał zdjęcie z wnukiem i wspólnie z nim złożył obserwującym życzenia. Świąteczne ujęcie wywołało sporo ciepłych komentarzy, a internauci zwracali uwagę na rodzinny charakter przekazu i spontaniczność.

Czworo dzieci i pierwszy wnuk – ważny moment dla polityka

Były premier ma z żoną Iwoną czworo dzieci: Olgę, Magdalenę, Ignacego i Jeremiasza. W lutym poinformował, że został dziadkiem po raz pierwszy. Wtedy opublikował czarno-białe zdjęcie, na którym widać jego dłoń obok ręki małego Stasia – symboliczny kadr, który podkreślał wagę tej chwili.

Imieniny Mateusza i niezwykły prezent od rodziny

21 września, kiedy obchodzone są imieniny Mateusza, Morawiecki dostał od bliskich wyjątkową pamiątkę – fotografię małego Stasia. Postanowił podzielić się nią ze swoimi odbiorcami. Na zdjęciu chłopiec leży na kocu w czerwono-białym body, trzymając zabawkę i przyglądając się jej z koncentracją. Polityk nie ukrywał wzruszenia i opisał fotografię krótkim komentarzem:

–" Najlepszy prezent – imieninowe zdjęcie od wnuczka "– napisał Morawiecki, dodając emotikony serduszka i misia.

" Przygotowania do Turnieju Czterech Skoczni" – kolejny kadr z wnukiem

Niedługo później były premier opublikował następne zdjęcie, znów z udziałem Stasia. Tym razem nawiązał do sportowych emocji i rodzinnych planów na zimę, pisząc:

- "Zaczynamy ze Stasiem przygotowania do Turnieju Czterech Skoczni."

Na fotografii dziadek trzyma malucha wysoko na rękach, a opis sugeruje, że Staś „wygląda jak prawdziwy skoczek”. Wpis został odebrany jako kolejny element ocieplania wizerunku – lekki, domowy i bliski codzienności wielu rodzin.

