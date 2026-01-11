25-latek przetrzymywał i bił partnerkę. Kobieta była w ciąży!

Horror w Sławnie. Przerażające szczegóły. 25-latek bił ciężarną partnerkę

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie prowadzą czynności w sprawie podejrzenia znęcania się psychicznego i fizycznego nad 23-latką. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dramat kobiety miał trwać od czerwca 2025 r. do stycznia 2026 r. Pokrzywdzona mieszkała wspólnie z partnerem.

Według zgromadzonego materiału, od 3 stycznia 2026 r. kobieta miała być przetrzymywana w mieszkaniu wbrew swojej woli. Była narażona na przemoc fizyczną i psychiczną, polegającą m.in. na biciu oraz poniżaniu. Sprawca miał spowodować u pokrzywdzonej obrażenia maczeta i ranę cięta głowy na ok. 8 cm. Co gorsza, kobieta jest w ciąży, a partner bił 23-latkę po brzuchu.

7 stycznia 2026 roku kobiecie udało się uciec z mieszkania przez balkon i dostać do bliskich. Stamtąd trafiła do szpitala. Następnego dnia policjanci zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, który ukrywał się w mieszkaniu znajomego.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla 25-latka

25-latek usłyszał m.in. zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez 4 doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

