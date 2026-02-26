Niezwykłe znalezisko pod Gronowem. Artefakty mogą mieć 2 tysiące lat!

Sukces Drawskiego Stowarzyszenia Łowcy Historii

Pasjonaci zrzeszeni w Drawskim Stowarzyszeniu Łowcy Historii zainaugurowali sezon poszukiwawczy w trudnych zimowych warunkach. Ich krótki wypad w rejon Gronowa zakończył się spektakularnym sukcesem mimo zmrożonej ziemi. W leśnej ściółce natrafili na cztery cenne przedmioty, których wiek specjaliści szacują na około dwa tysiące lat: dwie fibule, koralik oraz przęślik.

Odnalezione fibule pełniły w starożytności funkcję ozdobnych zapinek, które można porównać do współczesnych agrafek spinających szaty. Z kolei przęślik to niewielki element, który był niezbędny w procesie przędzenia nici, co wiele mówi o charakterze znaleziska.

- Jeśli to jest taka część do wydobywania przędzy, przędzenia tkanin, to w tym miejscu musiała być osada wczesnośredniowieczna – mówi w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Nowakowski ze stowarzyszenia Łowcy Historii.

Znaleziska pod Gronowem świadczą o dawnej osadzie

Wydobyte z ziemi artefakty sugerują, że obszar dzisiejszego Gronowa tętnił życiem już w czasach protohistorycznych. Przedmioty codziennego użytku, jak wspomniany przęślik czy koralik, stanowią dowód na to, że funkcjonowała tu zorganizowana osada, której mieszkańcy zajmowali się wytwórstwem odzieży, szyciem oraz przędzeniem.

Obecność fibul może z kolei świadczyć o rozległych kontaktach handlowych lub wymianie kulturowej z innymi ludami ówczesnej Europy. Tego typu zapinki są charakterystyczne dla terenów, na których w pierwszych wiekach naszej ery dominowała kultura przeworska.

Pasjonaci planują kolejne badania archeologiczne

Członkowie stowarzyszenia nie ukrywają radości z efektów swojej pracy i wierzą, że okoliczne lasy kryją jeszcze wiele tajemnic dawnych osadników. Mimo niesprzyjającej pogody wyruszyli w teren, a sukces pierwszego patrolu tylko zaostrzył ich apetyt na więcej. Poszukiwacze zapowiadają powrót do szczegółowych badań archeologicznych, gdy tylko ustąpią mrozy.

Analiza historyczna artefaktów z Pomorza Zachodniego

Specjaliści z dziedziny historii i archeologii zapowiadają wnikliwą analizę pozyskanych przedmiotów. Dalsze prace terenowe mają na celu potwierdzenie istnienia prastarej osady pod Gronowem oraz odtworzenie realiów życia jej mieszkańców. To przypadkowe odkrycie podczas zimowego spaceru może stać się kluczowym elementem badań nad pradziejami Pomorza Zachodniego.

