Policjanci nękali osoby w kryzysie bezdomności! Dwóch wyrzucono ze służby

Policjanci znęcali się nad bezdomnymi. Surowe konsekwencje

Jak przekazał podkom. Piotr Jaworski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji, dwóch funkcjonariuszy zostało już wydalonych ze służby, wobec trzeciego procedura jeszcze trwa i jest na końcowym etapie. Czwarty funkcjonariusz został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym.

Sprawa nękania osób w kryzysie bezdomności w Koszalinie wyszła na jaw w listopadzie ubiegłego roku. Według ustaleń, proceder miał trwać od września.

Szokujące zarzuty wobec policjantów z Koszalina

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów. 20 listopada 2025 r. czterech funkcjonariuszy usłyszało zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności.

Policjanci mieli m.in. bez powodu nachodzić nocą bezdomnych, pryskać im w twarz gazem i niszczyć ich suszące się ubrania. Dwóch z podejrzanych usłyszało dodatkowo zarzut nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań. Zarzut nękania bezdomnych usłyszała także osoba cywilna.

Areszt i groźba więzienia

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale składali wyjaśnienia. Decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie, dwóch policjantów z dodatkowymi zarzutami i osoba cywilna zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Na wniosek prokuratora opuścili areszt dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, ponieważ śledczy uznali, że ustały przesłanki do stosowania tego środka zapobiegawczego.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

