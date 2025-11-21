Znęcali się nad bezdomnymi. To miała być "świetna zabawa"

Przypomnijmy, młodzi policjanci mieli znęcać się nad osobami w kryzysie bezdomności. Funkcjonariusze mieli przebierać swoje ofiary, wyśmiewać je, a nawet spryskiwać gazem bez powodu. Wszystko to miało być nagrywane telefonami komórkowymi, a znęcanie się nad bezdomnymi miało być traktowane jako „świetna zabawa”.

Sprawa, jak podała wcześniej prokuratura, wyszła na jaw, bo w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie zaczęły chodzić słuchy w temacie nękania bezdomnych. Komenda przeprowadziła swoje postępowanie wewnętrzne i niezwłocznie przekazała prokuraturze materiały. Zabezpieczone zostały m.in. telefony zatrzymanych osób, bo jest podejrzenie, że zdarzenia były przez nich nagrywane.

Do przestępstw miało dochodzić między wrześniem a listopadem 2025 r. w Koszalinie.

Policjanci aresztowani za znęcanie się nad bezdomnymi

Dwóch policjantów i jedna osoba niepełniąca służby w policji zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące w związku z nękaniem osób w kryzysie bezdomności – poinformował w piątek prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Posiedzenia aresztowe w Sądzie Rejonowym w Koszalinie odbyły się w czwartek, 20 listopada. Sąd przychylił się do wniosków prokuratury, uznając argumenty dotyczące obawy matactwa i potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego.

Prok. Gąsiorowski zaznaczył, że rola aresztowanych policjantów w przestępstwie była wiodąca. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt dla dwóch pozostałych podejrzanych w sprawie policjantów.

Czterech funkcjonariuszy ma przedstawione zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności. Na dwóch z nich, którzy zostali tymczasowo aresztowani, ciąży dodatkowo zarzut nakłaniania świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań.

Osoba, która jest cywilem, i także została tymczasowo aresztowana, jest podejrzana o nękanie bezdomnych.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci nie przyznają się do winy. Śledztwo może zostać rozszerzone

Prok. Gąsiorowski zaznaczył, że na tym etapie śledztwa nie będą przekazywane szczegółowe informacje w temacie postępowania. Przekazał jedynie, że podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów i składali wyjaśnienia, które będą podlegały dalszej weryfikacji.

Nie wykluczył, że „śledztwo może ulec rozszerzeniu”. Planowane są przesłuchania kolejnych osób w charakterze świadków.

Nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przekazała PAP, że wobec dwóch policjantów, tych których aresztowania chciała prokuratura, wszczęto procedurę wydalenia ze służby. Wobec pozostałych prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć