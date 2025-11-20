Policjanci znęcali się nad osobami w kryzysie bezdomności? Prokuratura wszczęła śledztwo. Są pierwsze zarzuty

2025-11-20 12:10

Sześciu policjantów z Koszalina zostało zatrzymanych pod zarzutem znęcania się nad osobami w kryzysie bezdomności. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Co dokładnie zarzuca się funkcjonariuszom? Jakie konsekwencje grożą im za takie zachowanie? Szczegóły mrożą krew w żyłach!

Policjanci znęcali się nad bezdomnymi?

Przypomnijmy, młodzi policjanci mieli znęcać się nad osobami w kryzysie bezdomności. Funkcjonariusze mieli przebierać swoje ofiary, wyśmiewać je, a nawet spryskiwać gazem bez powodu. Wszystko to miało być nagrywane telefonami komórkowymi, a znęcanie się nad bezdomnymi miało być traktowane jako „świetna zabawa”.

W związku z ustaleniami z postępowania wewnętrznego policji, w środę zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród zatrzymanych znalazło się aż sześciu koszalińskich policjantów.

Funkcjonariusze z prokuratorskimi zarzutami

Prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że trzy z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności.

Prokuratura i policja współpracują w sprawie znęcania się nad bezdomnymi

Prokuratura podkreśla, że przy pełnej współpracy z policją wykonywane są dalsze czynności w tej bulwersującej sprawie. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących charakteru znęcania się nad osobami w kryzysie bezdomności, jakiego mieli dopuścić się koszalińscy policjanci.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, policjantom mogą grozić poważne konsekwencje prawne.

