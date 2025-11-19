Tragedia w Szczecinku. Nie żyje 23-latek

Przypomnijmy, do nocnej bójki z udziałem około 20 młodych mężczyzn doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn trafiło do szpitala. Jednemu z nich, 23-latkowi, lekarze nie zdołali uratować życia. Zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

19-latek z zarzutami po śmiertelnej bójce. Sam zgłosił się na policję

Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowa KPP w Szczecinku, asp. szt. Anna Matys, 19-latek usłyszał we wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku zarzuty, w tym udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Według wstępnych ustaleń śledczych, mężczyzna miał użyć noża i śmiertelnie ranić 23-latka.

Podejrzany był poszukiwany przez policję. W poniedziałek w obecności adwokata zgłosił się do jednostki szczecineckiej policji, gdzie został zatrzymany.

- Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, potwierdził udział w zdarzeniu – poinformowała asp. szt. Matys.

Prokuratura nie informuje o treści pozostałych zarzutów. Wiadomo jednak, że złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd ma rozpoznać go w środę.

Kolejne zatrzymanie w sprawie bójki w Szczecinku

19-latek jest drugim mężczyzną poszukiwanym po bójce w Szczecinku, do której doszło 8 listopada przed północą. Pierwszy z zatrzymanych usłyszał zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, Ewa Dziadczyk, informowała, że mężczyzna miał przy sobie pałkę. Został aresztowany na trzy miesiące 12 listopada.

W sprawie zatrzymano również siedmiu innych młodych mężczyzn, którym prokurator przedstawił zarzut czynnego udziału w bójce. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące 11 listopada.

Śmiertelna bójka w Szczecinku konsekwencją wcześniejszych konfliktów?

Jak informowała prokuratura, bójka w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej ze wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały tam wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

