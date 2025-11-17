Brutalne pobicie 15-latka. Kacper przebywa w hospicjum. Prawomocny wyrok dla sprawcy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-17 13:00

W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie brutalnego pobicia, do którego doszło w czerwcu 2024 roku w Koszalinie. 20-letni Mateusz B. brutalnie pobił 15-latka, do tego stopnia, że Kacper do dziś przebywa w hospicjum. Po wniesieniu apelacji sąd skazał Mateusza B. prawomocnym wyrokiem.

Super Express Google News

Brutalne pobicie za długi i "niewłaściwe" odzywki do dziewczyny

Do zdarzenia doszło 19 czerwca 2024 roku, w okolicy ul. Leśnej na rogatkach Koszalina. Jak wynikało z ustaleń śledczych, 20-letni Mateusz M. z pomocą wspólnych znajomych wywabił 15-letniego Kacpra z domu. Następnie zaprowadził chłopaka w odludne miejsce i tam ciężko go pobił. Powodem miało być, że nastolatek nie oddał mu pożyczonych pieniędzy i miał w niewłaściwy sposób odnosić się do jego dziewczyny.

Polecany artykuł:

Tomasz brutalnie zaatakował lekarkę w gabinecie. Jest opinia biegłych i wniosek…

15-latek do dziś walczy o życie. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Po pobiciu Kacpra, 20-latek oddalił się z miejsca przestępstwa. Nie udzielił pomocy 15-latkowi, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Pobitego nastolatka zauważył wieczorem przypadkowy przechodzień i wezwał pogotowie. Kacper w bardzo ciężkim stanie trafił do koszalińskiego szpitala wojewódzkiego. Lekarze uratowali mu życie, jednak ciężko pobity chłopak nie wrócił do zdrowia. Aktualnie przebywa w hospicjum.

Po trwających trzy dni poszukiwaniach, Mateusz M. został zatrzymany, usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu. Pod koniec 2024 r. do sądu trafił akt oskarżenia. W styczniu 2025 r. młody mężczyzna stanął przed sądem.

W marcu 2025 r. 20-latek usłyszał wyrok. Sąd skazał Mateusza M. na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz zasądził zadośćuczynienie dla rodziny Kacpra w kwocie 400 tysięcy złotych.

Prawomocny wyrok dla Mateusza M.

Jak informuje TVN24, w listopadzie 2025 r. sąd apelacyjny uznał, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym, ale nie miał bezpośredniego zamiaru pozbawienia życia małoletniego. Obniżono wymiar kary z 25 lat, zasądzonych przez sąd pierwszej instancji, do 24 lat pozbawienia wolności. Od wyroku przysługuje kasacja.

Zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu usłyszał rówieśnik pobitego 15-latka, który biernie uczestniczył w zdarzeniu. Zamiast wezwać pomoc do pobitego Kacpra, zostawił go i sobie poszedł. Ze względu na młody wiek, jego sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.

Skatował 15-letniego Kacpra, jego kolega nie reagował. Mateusz M. usłyszał wyrok
13 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Kat spędzi za kratami 25 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POBICIE
SĄD
SĄD APELACYJNY
WYROK
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU