Policjanci znęcali się nad bezdomnymi? To miała być "dobra zabawa". Pięciu zatrzymanych

Grzegorz Kluczyński
2025-11-20 7:48

Szokujące doniesienia z Koszalina. Młodzi policjanci mieli znęcać się nad osobami w kryzysie bezdomności. Funkcjonariusze mieli przebierać swoje ofiary, wyśmiewać je, a nawet spryskiwać gazem bez powodu. Wszystko to miało być nagrywane telefonami komórkowymi, a znęcanie się nad bezdomnymi miało być traktowane jako „świetna zabawa”. Sprawę bada Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura. Zatrzymanym grozi m.in. wydalenie ze służby.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Policjanci z Koszalina znęcali się nad bezdomnymi? Szokujące doniesienia

Jak informuje RMF FM, w środę, 19 listopada, w Koszalinie zatrzymano pięciu policjantów. Funkcjonariusze z kilkuletnim stażem mieli dopuszczać się poniżającego traktowania osób w kryzysie bezdomności. Ich ofiary miały być przebierane i wyśmiewane. Jeden z bezdomnych miał zostać bez powodu spryskany gazem.

Całe zajście miało być nagrywane telefonami komórkowymi. RMF FM podaje, że znęcanie się nad bezdomnymi miało być traktowane przez policjantów jako „świetna zabawa”. O sprawie swoich przełożonych miał poinformować inny policjant.

Śledztwo w sprawie znęcania się nad bezdomnymi

Informację o zatrzymaniu policjantów z Koszalina potwierdziła zachodniopomorska policja. Nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie potwierdziła w rozmowie z TVN24, że doszło do zatrzymania policjantów. Nie przekazano jednak szczegółowych informacji na temat liczby zatrzymanych funkcjonariuszy, lokalizacji komendy, ani powodów ich zatrzymania.

Policjantom grozi wydalenie ze służby

Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura. Zatrzymani funkcjonariusze mają usłyszeć zarzuty. Grozi im również wydalenie ze służby.

