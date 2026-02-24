Wjechał do Polski nielegalnie. Syryjczyk zatrzymany w pociągu z Berlina

Interwencja w międzynarodowym pociągu

Do zdarzenia doszło w pociągu PKP Intercity jadącym z Berlina do Warszawy. Kierownik składu zaalarmował służby, że jeden z pasażerów nie posiada ani biletu, ani jakichkolwiek dokumentów uprawniających do przejazdu. Na miejsce skierowano patrol Straży Ochrony Kolei, funkcjonariusza Policji oraz żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po wjeździe pociągu na stację w Rzepinie mężczyzna został wyprowadzony z wagonu w asyście służb.

Syryjczyk mieszkał w Niemczech, ale nie miał prawa wjazdu do Polski

Zatrzymanym okazał się 38‑letni obywatel Syrii, który – jak ustalono – legalnie mieszka na terenie Niemiec i posiada tam ważne dokumenty pobytowe. Nie miał jednak zezwoleń wymaganych przy przekraczaniu polskiej granicy.

Według informacji SOK, mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego podróżował bez biletu i bez dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

Sprawą zajęła się Straż Graniczna

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Słubic. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających cudzoziemiec został im przekazany. To SG prowadzi teraz dalsze postępowanie w sprawie, które może zakończyć się decyzją o opuszczeniu terytorium Polski.

Podobne interwencje zdarzają się coraz częściej

Jak wynika z doniesień lokalnych mediów, służby w regionie regularnie podejmują interwencje wobec cudzoziemców podróżujących bez dokumentów w pociągach kursujących między Berlinem a Warszawą. Rzepin, jako ważny punkt tranzytowy, jest miejscem częstych kontroli.

