Nawet pół metra śniegu i potężne zamiecie. IMGW alarmuje! Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-11 7:51

W niedzielę (11 stycznia) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed intensywnym śniegiem i zamieciami dla czterech województw. W mocy pozostają również ostrzeżenia II stopnia dla północnego i południowego krańca Polski, gdzie przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm.

Wyciągnęli 63-letnią maszynę do odśnieżania

i

Autor: Tomasz Nowociński / Super Express
Super Express Google News
  • IMGW wydało alerty pogodowe I i II stopnia dla wielu regionów Polski.
  • Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów śniegu i zamieci, z prognozowanym przyrostem pokrywy śnieżnej nawet do 50 cm.
  • Silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, stwarzając zagrożenie.
  • Sprawdź, które województwa są objęte alertami i jak długo potrwają utrudnienia.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli (11 stycznia) do końca dnia.

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia (12 stycznia).

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

CZYTAJ TEŻ: Polska stanęła zasypana śniegiem. Ekspert: opady ratują nas przed suszą

Polecany artykuł:

Artur i Dorota badają cienką granicę życia i śmierci. Pokazali, jak działają pr…
Sonda
Czy masz już dość śniegu i zimy?
Lublin pod śniegiem. Kierowcy (jakoś) dają radę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMA
POGODA
IMGW OSTRZEŻENIA
ŚNIEG