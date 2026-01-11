Nawet pół metra śniegu i potężne zamiecie. IMGW alarmuje! Sprawdź, gdzie będzie najgorzej

IMGW wydało alerty pogodowe I i II stopnia dla wielu regionów Polski.

Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów śniegu i zamieci, z prognozowanym przyrostem pokrywy śnieżnej nawet do 50 cm.

Silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, stwarzając zagrożenie.

Sprawdź, które województwa są objęte alertami i jak długo potrwają utrudnienia.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i dla zachodniego Mazowsza.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli (11 stycznia) do końca dnia.

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia (12 stycznia).

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!