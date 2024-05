Pilne! Marcin Hakiel zostanie po raz trzeci ojcem! Dominika jest w ciąży

87-letnia Krystyna Loska za kółkiem wysłużonej toyoty w centrum Warszawy. Niesłychane, co zrobiła legenda TVP

A więc jednak. Mówiło się o tym od dawna i w końcu się stało! Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem, a jego partnerka Dominika po raz pierwszy mamą. Przypomnimy, że uczestnik ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" ma już syna i córkę z długoletniego związku z Kasią Cichopek. Po rozstaniu z gwiazdą "M jak miłość" Marcin Hakiel nie mógł ułożyć sobie zycia. Najpierw spotykał się z jedną Dominiką, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Potem jednak trafiła w niego strzała Amora i związał się z... kolejną Dominika. Ten związek rozwijał się w iście ekspressowym tempie. Obydwoje mówili o tym, że chcieliby powiększyć rodzinę. Partnerka tancerza jeszcze w zeszłym roku wprost przyznała, że bardzo chce mieć dzieci. Marcin Hakiel natomiast już tuż po rozstaniu z Kasią pytany przez Plejadę, gdzie widzi siebie za pięć lat, odparł bardzo wymownie. - Jakiś wózek mógłby być. (...) Myślę, że jeszcze dam radę - wypalił. Okazało się, że nie trzeba było aż pięciu lat... Już będąc w związku z Dominiką internauta spytał tancerza o to, czy planują powiększenie rodziny. - More kids, more fun (więcej dzieci, więcej radości) - odpisał po angielsku.

Między najstarszym dzieckiem Marcina Hakiela o tym, które dopiero przyjdzie na świat, jest spora różnica wieku. Adam urodził się bowiem w 2009 roku. Nieco mniej lat dzieli znajdującego się w brzuchu malucha z siostrą Helenką (ur. w 2013 roku). Sam Marcin Hakiel w tym roku kończy 41 lat. Jego partnerka jest młodsza o 9 lat.