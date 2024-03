Marcin Hakiel znalazł miłość w ramionach Dominiki

Marcin Hakiel po rozpadzie małżeństwa z Kasią Cichopek i krótkim związku z Dominiką pierwszą, znalazł swoją miłość w ramionach kolejnej Dominiki. Coraz częściej na mieście mówi się o ich ślubie. Wiele wskazuje na to, że zarówno Marcin Hakiel, jak i Dominika chcieliby mieć razem dzieci. Partnerka tancerza przyznała to wprost podczas rozmowy z internautami, a Marcin Hakiel pytany o powiększenie rodziny, odparł także, nie pozostawiając większych wątpliwości. - More kids, more fun (więcej dzieci, więcej radości) - napisał po angielsku. Przeszkodą w szczęściu uczestnika programu "Taniec z gwiazdami" i Dominiki nie jest nawet dzieląca ich ogromna różnica wieku. Dotychczas tylko nieliczni wiedzieli, ile naprawdę lat ma ukochana tancerza. Teraz jednak jest już wszystko jasne.

Ile lat ma partnerka Marcina Hakiela? Prawdziwy wiek Dominiki

Wiedzieliśmy, że Marcin Hakiel jest starszy od partnerki, ale zastanawialiśmy się, jaki jest prawdziwy wiek Dominiki. Uczestnik "Tańca z gwiazdami" w tym roku kończy 41 lat, jest zatem już dojrzałym mężczyzną. Jego ukochana za to ciągle jest bardzo młodą osobą. Ile lat dzieli zakochanych? - 9 lat. Szczerze mówiąc nie mam zdania na temat różnic wieku. Dla mnie to tylko liczba. Na co dzień o tym nie myślę, chociaż liczę, że w następnym życiu poznamy się szybciej - wyznała nieco tajekmniczo Dominika na Instagramie. Łatwo zatem policzyć, że partnerka Marcina Hakiela ma 32 lata. Niby niedużo, ale w tym wieku kobiety często myślą o potomstwie. Czyżby zatem niebawem na świat przyszedł kolejny Hakiel? Czas pokaże. Widać, że chęci są...

