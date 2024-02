To przez Alicję Bachledę-Curuś rozpadł się związek Colina Farrella? Była partnerka aktora wyznaje

Marcin Hakiel i Dominika. Związek rozwija się w superszybkim tempie

Marcin Hakiel chyba już dawno zapomniał o uczuciu, które łączyło go przez kilkanaście lat z Kasią Cichopek. Gwiazdor programu "Taniec z gwiazdami" po nieudanym związku z Dominiką pierwszą, zaczął się spotykać z... Dominiką drugą. Wygląda na to, że Marcin Hakiel został trafiony strzałą Amora, bo jego relacja z nową partnerką rozwija się naprawdę w superszybkim tempie. Na początku października zakochani zrobili sobie specjalne tatuaże, będące dowodem miłości. Tancerz zabiera też swoją partnerkę na oficjalne imprezy. Partnerzy byli razem m.in. na premierowym pokazie filmu "Napoleon" Ridleya Scotta. Niedawno z kolei Dominika spytana została przez internautów o to, czy jest już zaręczona z Marcinem Hakielem. - Nie, ale… - stwierdziła tajemniczo, pokazując na serdeczny palec i wspomniany tatuaż, który zrobiła sobie razem z tancerzem. Teraz jednak głos zabrał sam gwiazdor "Tańca z gwiazdami".

Marcin Hakiel powiedział, że ma narzeczoną!

Słowa o narzeczonej padły spontanicznie podczas rozmowy "Faktu" z Dagmarą Kaźmierską i Marcinem Hakielem. Przypomnijmy, że celebryci zostali sparowani w najbliższej edycji programu "Taniec z gwiazdami". - Może Hakiela tam (do programu "Dagmara szuka męża" - red.) weźmiemy na mojego doradcę. Nie szuka męża, bo on ma już Dominikę. To nie będzie mój kandydat na męża...- wypaliła gwiazda "Królowych życia". - Już mam narzeczoną, więc... - nagle odparł tancerz, który chyba zdał sobie sprawę, że się nieco zagalopował. Ratował się, żartując i zastanawiając się, czy Dagmara Kazimierska nie ma czasem na myśli syna Conana, który miałby być matrymonialnym doradcą. Coś czujemy jednak, że Marcin Hakiel i Dominika wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Kibicujecie im?

