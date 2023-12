Marcin Hakiel weźmie drugi ślub? Nowa ukochana tancerza wygadała się i pokazała serdeczny palec

Dominika to druga kobieta, z którą Marcin Hakiel związał się po rozwodzie z Katarzyną Cichopek (41 l.). Z poprzednią - także Dominiką - nie pokazywał się tak chętnie, jak z obecną. Kobieta budzi ogromne zainteresowanie ze względu na styl życia, a także odważne zdjęcia zamieszczane na Instagramie. I co ciekawe, nie ma problemów, by dzielić się informacjami o sobie. "Mam 31 lat i wiem, że mimo że to młody wiek, wiele kobiet w tym wieku jest mocno zaniedbanych. Z figurą nie robię nic specjalnego; zawsze byłam szczupła i raczej zawsze będę. Lubię siebie całą i zawsze podobały mi się takie kobiety, więc z nimi się utożsamiam i takie podziwiam" – przyznała w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

Będzie ślub? Nowa ukochana Marcina Hakiela się wygadała

Chcąc także zaspokoić ludzką ciekawość, pozwala zadawać sobie pytania. Dowiadujemy się np., co ją uszczęśliwia: „Marcin, słodycze i dokumenty o tematyce kryminalnej”. Gdzie się poznali? "Znaleźliśmy się pośród stumilowego lasu" – dodała tajemniczo. Dominika polubiła się też z dziećmi Hakiela: "Sama mam w sobie dużo z dziecka, więc jest sztama" - wyznała.

Dominika nie unika pytania o to, czy jest już z Marcinem zaręczona. I odpowiedzią nas zaskoczyła. „Nie, ale…” - stwierdziła tajemniczo, pokazując na serdeczny palec i tatuaż, jaki zrobiła sobie z tancerzem.

Czyżby coś było na rzeczy?