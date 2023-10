Jako 16-latek zawojował "Idola". Wraca do telewizji po 20 latach! Paweł Nowak u Sławomira w "Tak to leciało!"

Marcin Hakiel nie mógł wypuścić nowej ukochanej z rąk. Wiemy, kim jest tajemnicza brunetka z którą się spotyka!

Nowa sympatia Marcina Hakiela tym razem jest brunetką, a jej wizerunek - w przeciwieństwie do ostatniej ukochanej - tancerz pokazuje w relacjach na Instagramie. Ostatnio zabrał ją i swoją córkę do hodowli alpak. Jak się dowiadujemy - para poznała się poprzez wspólnych znajomych, i być może to okazało się kluczem do szczęścia - szybko znaleźli wspólny język i dobrze czują się w swoim towarzystwie.

Kilka dni temu zakochani udali się na romantyczną kolację, ale nie w głowie im było jedzenie. Woleli zajmować się sobą. Czułym gestom nie było końca. - Zachowywali się jak para zakochanych nastolatków. Co chwilę się przytulali, całowali i głęboko patrzyli sobie w oczy. Zdawało się, że nie widzą świata poza sobą, bo zgromadzony tłum w żaden sposób im nie przeszkadzał. Wyglądali na bardzo szczęśliwych - mówi nam świadek zdarzenia.

Według medialnych doniesień kobieta ma na imię... Dominika. Ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie wynika, że jest fanką podróży oraz prowadzi wystawne i luksusowe życie. Uwielbia także modę oraz Beyoncé. - Nie jestem singlem. Jestem z kimś w relacji. Jestem już w takim wieku, że nie interesuje mnie poznawanie kogoś co drugi wieczór. Poznałem kogoś interesującego, ostatnio kupiliśmy sobie takie same koszulki z Beyoncé - wyznał właśnie w rozmowie z Żurnalistą.

Szalona noc Marcina Hakiela. Tańce w środku nocy i techno impreza! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.