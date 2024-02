Kasia Cichopek wróci do Polsatu po tym, jak straciła pracę w "Pytaniu na śniadanie"? Nina Terentiew zabrała głos

To już pewne - Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel mają stworzyć jedną z najgorętszych par w nowej, 27 edycji "Tańca z gwiazdami". Na papierze wydawałoby się, że to genialny pomysł - ona jest jednym z najgorętszych nazwisk wśród gwiazd, on - powracający po latach tancerz, który po rozwodzie znalazł nową i miłość i sam jest niemałym celebrytą. Zapewne tym kierowali się producenci show, łącząc tych dwoje w parę. Niestety - jak udało nam się dowiedzieć, zwiedli tą decyzją gusta tej dwójki.

Kaźmierska uważa Hakiela za "przechodzony towar"

Jak ustalił "Super Express" - Dagmara Kaźmierska liczyła, że włodarze przydzielą jej młodego przystojniaka, z którym zawojuje parkiet i kto wie, może nawet zdobędzie serce gwiazdy "Królowych życia", które aktualnie jest wolne. Tymczasem od informatora z produkcji usłyszeliśmy:

"Ona uważa, że Hakiel jest dla niej... za stary! Chciałaby tańczyć z jakimś przystojnym młodzikiem... Ponoć padły słowa "przechodzony towar". Poza tym nie szanuje go za całą tą dramę z Cichopkami". Co na to Marcin? Otóż okazuje się, że jest równie nieszczęśliwy...

"Obawia się przede wszystkim, że ze względu na wiek Dagmary i jej kontuzję nogi szybko odpadnie, a liczył na wielki i triumfalny powrót"- zdradza nasze źródło. Cóż, wygląda na to, że oboje uważają się wzajemnie za... za starych. Chyba nikt z produkcji nie mógł się spodziewać takiego obrotu sprawy.

Pary są już po pierwszym zapoznaniu i treningach, a na zdjęciach paparazzi widać, jak Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel osobno opuszczają salę prób. Oboje przy tym mają, delikatnie mówiąc, nietęgie miny. Być może pogodzi ich gorące tango, albo ognista salsa?

Dagmara Kaźmierska wschodzącą gwiazdą Polsatu

Dagmara Kaźmierska wypłynęła w polskim show-biznesie dzięki show "Królowe życia" w TTV, jednak niedawno zmieniła barwy. Do "Tańca z gwiazdami" Polsat zaprosił ją, gdy okazało się, że jej "randkowe" show cieszy się dużą sympatią widzów. Dagmara w Polsacie szuka miłości w programie "Dagmara szuka męża" - jeździ po całej Polsce z synem, Conanem i przyjacielem Jackiem, próbując się ustatkować... póki co bez sukcesów.Kaźmierska występowała też w filmach "Kobiety mafii 2" i "Pętla". Napisała też książkę o tytule "Prawdziwa historia Królowej Życia", która swoją premierę miała 10 listopada 2021 roku.Zobacz również:

