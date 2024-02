Kolejna rewolucja w życiu Marcina Hakiela. Zamienił ją na nowszy model i jeszcze złamał przepisy

dav 4:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ostatnie miesiące to czas wielkich zmian w życiu Marcina Hakiela (40 l.). Rozwiódł się z żoną, zmienił wygląd, zakochał i odkochał w tajemniczej Dominice, związał się z kolejną partnerką, a teraz wraca do „Tańca z gwiazdami". To jednak nie koniec rewolucji w życiu przystojnego tancerza – właśnie przesiadł się z wysłużonej skody do luksusowego BMW. W nowiutkim aucie poczuł się tak pewnie, że zaczął parkować byle gdzie.