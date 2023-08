Marcin Hakiel rozstał się z ukochaną! Tajemnicza Dominika komentuje rozpad ich zwiazku!

Aktorka "Ojca Mateusza" pokazała starszą córkę. To kopia matki

Miało być tak pięknie, a jest rozstanie. Życie zweryfikowało plany i marzenia o kochającej się rodzinie. Marcinowi Hakielowi i tajemniczej Dominice, którą przez kilkanaście miesięcy widywaliśmy w jego towarzystwie najwyraźniej nie jest już po drodze. Internauci od dawna podejrzewali, że związek tej pary to już przeszłość, ponieważ tancerz przestał publikować w sieci wspólne zdjęcia.

Była partnerka Hakiela przerywa milczenie. Dominika potwierdza rozstanie z tancerzem

Wątpliwości postanowiła rozwiać sama zainteresowana. - Przez ostatni rok zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by chronić prywatność. Jestem wdzięczna dziennikarzom za uszanowanie mojego stanowiska i staram się rozumieć ich pracę. W związku z tym postanowiłam uciąć wszelkie spekulacje i wyjątkowo zabrać głos. Na początku lipca zakończył się mój związek. Z całego serca podziękowałam drugiej stronie za dobry czas, który przeżyliśmy razem i życzyłam powodzenia. Od tego momentu nie utrzymujemy kontaktu - zdradziła Dominika w rozmowie ShowNewsem, dodając, że uwagi na to, że ich córeczki bardzo się ze sobą zżyły nie zamierza ograniczać dziewczynkom kontaktu: - Nasze córki nadal się przyjaźnią i dzięki uprzejmości mamy Helenki, planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi.

