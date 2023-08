O ich romansie plotkuje cała Polska. Niewiargodne, co teraz zrobił Marcin Hakiel. Będziecie w szoku!

Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Jakiś czes temu jednak, media obiegła informacja o tym, że tancerz nie jest już z nią. Od kilku dni Internet wrze na temat rzekomego romansu Hakiela z Magdaleną Stępień, obserwujący prowadzą śledztwa na ten temat. Mieli być razem w Gdańsku, świadczyły o tym podobne kadry zdjęć, a tancerz na jednym ze zdjęć pokazał nawet Magdalenę Stępień. Teraz w wymowny sposób skomentował jej nowe zdjęcie!

Marcin Hakiel i Magdalena Stępień są razem? Wymowny komentarz

Media i fani pytają zarówno Marcina Hakiela jak i Magdę Stępień o ich relacje. Oboje jednak milczą. Ostatnio była uczestniczka programu "Top Model" dodała post na Instagrama. Możemy tam zobaczyć komentarz tancerza.

- W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem - napisał.

Internauci pochwalili tancerza za piękny i bardzo mądry komentarz. Jednak możemy być przekonani, że ten komentarz nie uciszy plotek o ich rzekomym związku.

