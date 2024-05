Polki oszalały na punkcie tego podkładu. Teraz w promocji Rossmanna o połowę taniej! Kobiety wykupią cały zapas z Rossmanna? Wygładza bruzdy i sprawia, że skóra jest jedwabiście gładka

Make up "no make up" - oni potrafią to najlepiej

Nowa gazetka promocyjna w Rossmannie. Jeden z największych hitów ostatnich sezonów na 28 zł

We wtorek, 7 maja w Rossmannie pojawi się nowa gazetka promocyjna. To idealny czas, by po majówce uzupełnić kosmetyczne braki. W nowej promocji Rossmanna znajdziesz wiele kosmetyków do makijażu w obniżonych cenach. W promocji pojawi się między innymi nowa kolekcja do makijażu od marki Faceboom oraz produkty niwelujące przebarwienia od L’Oréal. Naszą uwagę przykuł jednak inny hit. Już od 7 maja w promocji Rossmanna będzie kultowy krem BB od marki BOURJOIS. Mowa o kremie BB Healthy Mix Anti-Fatigue. To jeden z kochanych przez Polki produktów do makijażu. Ten krem BB kryciem nie ustępuje najlepszym podkładom i świetnie sprawdzi się podczas letnich makijaży. Jest trwały i bosko niweluje niedoskonałości na twarzy. O jego popularności świadczą pozytywne opinie.

- Krem BB od Bourjois ma lekką konsystencję. Dobrze rozprowadza się na skórze i szybko wtapia. Nie pozostawia smug. Nie wysusza skóry. Pozostaje nawilżona. Wygląda promiennie i jest pełna blasku - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek na portalu wizaz.pl.

Krem BB Healthy Mix Anti-Fatigue w promocji Rossmanna dostępny będzie w cenie 27,99 zł. To aż o połowę taniej niż jego cena regularna. - Krem BB Healthy Mix wzbogacony kompleksem witamin C, A, E i B5 ma lekką i oddychającą formułę, która zapewnia nawilżenie skóry przez 24h. Krem w odcieniu Light rozświetla cerę i pomaga niwelować oznaki zmęczenia, nadając skórze świeży i naturalny blask.Krem BB Bourjois Healthy Mix to Twój naturalny sprzymierzeniec! Wzbogacony kompleksem witamin A, C, E i B5 pomaga zniwelować oznaki zmęczenia skóry. Krem BB z witaminami dodaje skórze blasku i zapewnia naturalny efekt rozświetlonej, zdrowo wyglądającej cery - czytamy w opisie produktu na stronie Rossmanna.

Przepiękne paznokcie na wiosnę 2024 skradły serca kobiet. Delikatny manicure baby boomer

i Autor: Karolina Januszek Promocja w Rossmannie