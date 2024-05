O3ZON – nowa seria kosmetyków do włosów z ozonem

Mocne włosy, dzięki sile ozonu

Formuły nowych kosmetyków bazują na ozonowanej oliwie. To dzięki niej, cebulki włosów i same włosy stają się mocniejsze i bardziej gładkie. Ozon ma także właściwości rewitalizujące i regenerujące, działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, a dodatkowo zmniejsza elektryzowanie się włosów. To jednak nie wszystko! Ozon zwiększa skuteczność i poprawia penetrację w głąb skóry pozostałych składników kosmetyków, dzięki czemu wykazują one silniejsze działanie w porównaniu do produktów bez ozonu.

W formułach kosmetyków z serii O3ZON, poza ozonowaną oliwą, znajdziemy także inne składniki znane ze swojego wzmacniającego, regenerującego i odbudowującego wpływu na włosy. W składach kryją się m.in.: arginina, która zwiększa elastyczność i poprawia wytrzymałość włosów, biotyna, która pobudza wzrost włosów, wzmacnia i regeneruje, skrzyp, który działa wzmacniająco i regenerująco, poprawia sprężystość i giętkość włosów oraz prebiotyki, które dbają o równowagę mikroflory bakteryjnej skóry głowy.

Linię O3ZON tworzy 6 wegańskich kosmetyków:

Łagodny ozonowy szampon w piance (cena: ok. 27 zł)

do suchej i wrażliwej skóry głowy,

delikatna formuła oczyszcza, usuwa nadmiar sebum i zanieczyszczenia i łagodzi swędzenie spowodowane przesuszeniem oraz dba o mikrobiom skóry głowy.

Mocny ozonowy szampon w piance (cena: ok. 27 zł)

do normalnej i przetłuszczającej się skóry głowy oraz włosów,

silnie oczyszczająca formuła przywraca włosom świeżość, lekkość i nadaje objętości.

Enzymatyczny ozonowy peeling do skóry głowy i włosów (cena: ok. 25zł)

do każdego rodzaju skóry głowy i włosów,

jego formuła odblokowuje ujścia mieszków włosowych oraz działa rewitalizująco-balansująco na skalp, przywracając skórze równowagę.

Wzmacniający ozonowy BOOSTER w piance do skóry głowy (cena: ok. 27 zł)

do włosów osłabionych, wypadających,

jego formuła wzmacnia włosy i stymuluję ich wzrost, regeneruje i wygładza, a dzięki prebiotykom – dba o równowagę mikrobiomu skóry głowy.

Nawilżająca ozonowa maska-kuracja (cena: ok. 27 zł)

włosy suche i łamliwe,

zwiększona ilość humektantów,

maska silnie nawilża, wygładza i poprawia elastyczność włosów.

Odbudowująca ozonowa maska-kuracja: (cena: ok. 27 zł)

włosy mocno zniszczone,

zwiększona ilość emolientów,

maska odbudowuje uszkodzenia, poprawia strukturę, wzmacnia i silnie wygładza oraz pomaga zachować odpowiedni poziom nawilżenia.

Hair cycling z O3ZON by HairBoom

Seria O3ZON umożliwia stworzenie spójnej, cyklicznej rutyny pielęgnacyjnej, w której każdy krok się wzajemnie uzupełnia i dostarcza włosom oraz skórze głowy odpowiednich składników, co pozwala na dbanie o nie z uwzględnieniem ich aktualnych potrzeb.

Hair cycling by HairBoom składa się z 4 etapów mających na celu:

złuszczenie – zastosuj Enzymatyczny peeling ozonowy, który usunie martwe komórki naskórka, przygotowując skórę głowy do kolejnych etapów pielęgnacji,

wzmocnienie – użyj Wzmacniającego ozonowego boostera w piance, wmasuj go w skóry głowy, wzmocnisz włosy i pobudzisz ich wzrost,

nawilżenie – zastosuj na wilgotne włosy Nawilżającą ozonową maskę-kurację, pozostaw ją na włosach na 10 minut, a twoje włosy staną się nawilżone, wygładzone i bardziej lśniące,

odbudowę – zaaplikuj na wilgotne włosy i pozostaw na 10 minut Odbudowującą ozonową maskę-kurację, zawarte w niej ceramidy i aminokwasy uzupełnią ubytki w strukturze, silnie wygładzą, dodadzą sprężystości i ochronią włosy przed utratą wilgoci.

Kosmetyki dostępne w drogeriach Rossmann i na www.bielenda.com.

i Autor: materiał prasowy Hairboom

