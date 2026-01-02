Moda na walentyki 2026! Wyjątkowa kolekcje

Kolekcja utrzymana jest w charakterystycznej palecie czerwieni i różu, które od lat symbolizują emocje, pasję i czułość. Subtelny motyw mon chéri nadaje projektom lekkości i paryskiego szyku, podkreślając walentynkowy charakter kapsuły. Całość przełamują elementy jeansu, wprowadzające świeżość oraz casualowy twist, idealny do codziennych stylizacji.

W projektach kluczową rolę odgrywają wysokiej jakości materiały takie jak skóra i denim, które są charakterystyczne dla marki OCHNIK. Dopracowane kroje oraz dbałość o detale widoczne są w drobnych, symbolicznych akcentach, takich jak urocze dodatki i wykończenia z motywem serca, które subtelnie podkreślają romantyczny charakter kolekcji.

Walentynkowa kapsuła OCHNIK to połączenie elegancji z codzienną swobodą. Doskonale sprawdzi się zarówno jako pomysł na wyjątkowy prezent, jak i element stylizacji na szczególne chwile – nie tylko w Walentynki.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

