To będzie zapach 2026 roku. Kandyzowane kasztany i trwałość 24 godziny

Ten intensywny zapach zachwyca pobudzającym akordem mandarynki i wiśni w nutach głowy, orzeźwiającą nutą lawendy Diva w nutach serca oraz bogatą, głęboko urzekającą bazą opartą na połączeniu dymu i kandyzowanych kasztanów dopełnionych nutami wanilii.

Kultowy flakon STRONGER WITH YOU wypełnionym nowym intensywny bursztynowy kolorem podkreśla dymny charakter zapachu.

GŁĘBOKO WCIĄGAJĄCY, POTĘŻNIE TRWAŁY: DYMNY PODPIS

W STRONGER WITH YOU POWERFULLY, zapachu, który oddaje kwintesencję wspólnoty, tajemnicze nuty dymu przeplatają się z cudownie słodkim owocowym akcentem. Stworzony przez perfumiarkę Cécile Matton, ten bursztynowo-owocowy zapach jeszcze bardziej podkreśla ponadczasową intensywność STRONGER WITH YOU.

Kompozycję zapachową otwiera pobudzająca mieszanka owoców, w której świeży olejek eteryczny z mandarynki i wyrafinowana bergamotka, pochodzące z Włoch, nadają cytrusowy charakter. Ich orzeźwiająca i pobudzająca świeżość kontrastuje z urzekającą słodyczą akordu wiśniowego, tworząc wyjątkowy i kuszący początek.

W sercu zapachu jego moc jest wyraźnie wzmocniona prawdziwym wybuchem aromatu. Niezwykle orzeźwiająca nuta lawendy Diva z Prowansji we Francji stanowi rdzeń kompozycji, a drzewno-korzenny akord nadaje harmonijną słodycz i głębię, potęgując jej zmysłowy urok.

Następnie baza rozwija się z niezwykłą intensywnością. Charakterystyczny akord kandyzowanych kasztanów STRONGER WITH YOU mocno łączy się z akordem wędzonych kasztanów, tworząc bogatą, dymną esencję zapachu. Harmonijny duet waniliowy, składający się z wanilii bourbon z Madagaskaru i absolutu waniliowego, wzbogaca ten dymny kasztan i nadaje ciepło. Trwała, kusząca głębia ujawnia się w końcu dzięki drewnu bursztynowemu z wyraźnym drzewnym, ziemistym aromatem.

CHARAKTERYSTYCZNY FLAKON W INTENSYWNYM KOLORZE BURSZTYNU

Charakterystyczny flakon Emporio Armani STRONGER WITH YOU z wyrazistymi liniami i zaokrągleniami emanuje mocą. Głęboki, bursztynowy płyn zamknięty we flakonie STRONGER WITH YOU POWERFULLY, przywołuje na myśl intensywny zapach. Całość dopełnia srebrne zamknięcie z przeplatającymi się pierścieniami STRONGER WITH YOU, które symbolizują niezachwiane przesłanie linii dotyczące wspólnoty.

ZAPACHY WSPÓLNOTY

STRONGER WITH YOU POWERFULLY to najnowszy, urzekający zapach z kolekcji STRONGER WITH YOU, który stanowi kontynuację celebracji wspólnoty. Pełna gama obejmuje:

STRONGER WITH YOU EAU DE TOILETTE: ostry, męski zapach, który oddaje pewną siebie elegancję, łącząc kardamon, różowy pieprz i liście fiołka z aromatycznym sercem

lawendy i szałwii, a następnie ujawniając nuty bazowe dymnej esencji waniliowej i charakterystycznego dla tego zapachu akordu kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU INTENSELY: pociągający zapach fougère, łączący pikantne nuty różowego pieprzu z aromatyczną lawendą i szałwią oraz intensywnością drzewa bursztynowego, wanilii i charakterystycznym akordem kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU ABSOLUTELY: ten mocny, zmysłowy zapach charakteryzuje się nutą rumu, która przeplata się z charakterystycznym kasztanem. Do tych nut dołącza aromatyczna lawenda, ciepła wanilia i dymne drzewo cedrowe.

STRONGER WITH YOU PARFUM: Wyrazisty zapach, który zachwyca intensywnością, uosabianą przez waniliowo-skórzaną interpretację charakterystycznego dla STRONGER WITH YOU akordu kandyzowanych kasztanów.

STRONGER WITH YOU AMBER: Połączenie świeżej lawendy z ciepłymi przyprawami, które przekształca się w magnetyczny, męski zapach. Charakterystyczny akord kasztanowy i delikatna wanilia bourbon są wzbogacone nutami bursztynu i balsamicznymi. Aromatyczne akcenty podkreślają zmysłowość pikantnego bursztynu w klasycznej kompozycji fougère.

STRONGER WITH YOU POWERFULLY: zapach fougère z nutą bursztynu, kontrastujący z wyśmienitym, likierowym akordem owocowym i tajemniczymi nutami dymu. Zapach wzbogacają akord słodkich przypraw i dymna nuta charakterystycznego akordu kandyzowanych kasztanów, a wszystko to otulone jest ciepłem wanilii.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

