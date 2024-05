Piękne i lśniące włosy? Dowiedz się, jak je pielęgnować. Ekspertka zdradza szczegóły

Mycie i czesanie mają znaczenie

Zapewne każdy z nas pragnie mieć piękne i lśniące włosy, które będą zachwycać swoją prezencją i kondycją. Zdrowe i dobrze wyglądające kosmki to niewątpliwy atrybut naszej urody, ale czy tak naprawdę wiemy, jak o nie dbać i je pielęgnować? O porady w tym zakresie poprosiliśmy ekspertkę Klaudię Duszyńską, która na co dzień zajmuje się włosami.

- Prawidłową pielęgnację powinniśmy zacząć od właściwego czesania i mycia. Można pomyśleć, że przecież te czynności są bardzo proste, jednak w ich trakcie możemy popełnić sporo błędów, które powtarzane - wpłyną negatywnie na wygląd i kondycję naszych włosów. Kosmki należy rozczesać jeszcze przed ich umyciem, a następnie po ich wyschnięciu. Nie róbmy tego, kiedy są mokre, ponieważ możemy je uszkodzić - mówi Klaudia Duszyńska, właścicielka Hollywood Hair.

Regularne mycie włosów jest kluczowe dla utrzymania ich czystości. Jak często je myć? To już kwestia indywidualna. Codzienne mycie sprawdzi się w przypadku włosów z tendencją do przetłuszczania. W kwestii wyboru szamponu - stosujmy te naturalne, zawierające bezpieczne dla włosów składniki takie jak np. olej kokosowy czy masło shea. Zanim nałożymy go na włosy, kosmetyk trzeba rozwodnić. Z kolei zastanawiając się nad narzędziem do czesania - sięgnijmy po grzebień z szeroko rozstawionymi zębami, bądź szczotkę z naturalnego włosia.

Zobacz także: Wrzucam kilka liści go garnuszka i gotuję. W maju podlewam tym wywarem surfinie. Mój balkon tonie w kwiatach. Zapach unosi się nawet w mieszkaniu. Super odżywka do surfinii

Uważaj na gorące powietrze

Częste suszenie włosów suszarką, używanie prostownicy czy lokówki może sprawić, że nasze włosy staną się przesuszone i łamliwe, dlatego warto ograniczyć stosowanie tych urządzeń do minimum.

- Wysoka temperatura sprawia, że łuski włosa rozchylają się. To powoduje, że nasze kosmki szybciej tracą wodę i tzw. warstwę lipidową. To prosty sposób na ich osłabienie. Wysoka temperatura może także uszkodzić strukturę włosa, prowadząc do pęknięć i łamliwości. Szczególnie wrażliwe na działanie ciepła są końcówki włosów - tłumaczy Klaudia Duszyńska, właścicielka Hollywood Hair.

Regularne narażanie włosów na wysoką temperaturę może też prowadzić do trwałych uszkodzeń, takich jak przypalanie włosów. Jeśli już musimy skorzystać z suszarki czy prostownicy, warto stosować odpowiednie środki ochronne, takie jak termoochrony (tworzą one ochronną warstwę na powierzchni włosa) oraz używać niższych temperatur. Wybierajmy urządzenia wysokiej jakości od renomowanych producentów, posiadające funkcję regulacji temperatury.

Odżywianie i olejowanie

Celem stosowania odżywki jest to, by włosy były błyszczące, miękkie, gładkie i nawilżone. Powinna być ona używana po każdym myciu naszych kosmków. Należy ją nanieść po umyciu, a następnie spłukać. Wielu trychologów sugeruje, że odżywkę należy trzymać na kosmkach tak długo, jak zaleca producent.

- Raz w tygodniu zalecałabym zastosowanie gęstej maski lub odżywki bez spłukiwania. Tego typu kosmetyki należy nanieść na umyte włosy, zawinąć je ręcznikiem i pozostawić przynajmniej na godzinę. Wybierajmy naturalne produkty do odżywiania takie jak olej kokosowy, arganowy czy sezamowy, odpowiednie dla naszego typu włosów i ich potrzeb - podpowiada Klaudia Duszyńska, właścicielka Hollywood Hair.

Jeśli chodzi o olejowanie to jest ono jedną z skuteczniejszych metod nawilżania i wzmacniania włosów. Oleje zawierają w sobie wiele substancji odżywczych, które wnikają w cebulki i włosy, dzięki czemu stają się one zdrowsze i bardziej lśniące. To nie jedyne zalety tego zabiegu.

- Olejowanie redukuje liczbę wypadających włosów i przyspiesza ich wzrost. Do tego działa kojąco na stany zapalne i podrażnienia skóry głowy. Dzięki olejowaniu - wzrasta również odporność naszych kosmków na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe czynniki zewnętrzne - wylicza Klaudia Duszyńska, właścicielka Hollywood Hair.

Olej można nakładać zarówno na włosy mokre, jak i suche. Podczas aplikacji oleju warto delikatnie masować skórę głowy, aby pobudzić krążenie krwi i wspomóc odżywienie mieszka włosowego.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Wiatr, słońce, zanieczyszczenia - to wszystko może wpływać niekorzystnie na kondycję i wygląd naszych włosów.

- Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV przyczynia się do wysuszenia włosów, uszkodzeń ich struktury oraz blaknięcia koloru, zwłaszcza jeśli włosy są regularnie farbowane. Długotrwałe narażenie na słońce może również uszkodzić skórę głowy, czego efektem są problemy związane z włosami, takie jak np. łupież - wyjaśnia Klaudia Duszyńska.

Silny wiatr przyczynia się do splątania włosów, co może prowadzić do ich łamliwości i uszkodzeń. Natomiast zanieczyszczenia powietrza, takie jak spaliny samochodowe, mogą osadzać się na włosach, powodując uczucie ciężkości i braku świeżości. Jak temu zapobiegać? Stosujmy produkty z filtrem UV i nośmy nakrycia głowy w słoneczne dni. Sięgajmy po te z materiałów oddychających, które nie będą powodować nadmiernego pocenia się skóry głowy. Pamiętajmy o tym, jak ważne jest regularne mycie włosów, które pomoże usunąć z nich zanieczyszczenia.

Prawidłowa dieta i ilość wody

Nasze włosy odzwierciedlają to, co jemy. Zbilansowana dieta bogata w białko, witaminy i minerały jest kluczowa dla zdrowia włosów. Włączmy do swojej diety produkty zawierające proteiny, takie jak jajka, ryby czy orzechy, a także warzywa i owoce pełne witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry głowy i włosów. Nie zapominajmy o cynku, który jest niezbędny do wytwarzania keratyny, czyli białka budującego włosy. Znajdziemy go w nasionach słonecznika i dyni. Kluczowe jest też nawodnienie organizmu. Pijmy odpowiednią ilość wody każdego dnia, aby zapewnić właściwe nawilżenie od wewnątrz.

Każdy z nas musi pamiętać, że zastosowanie powyższych porad będzie skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy je stosować systematycznie. Sekretem każdej pielęgnacji jest właśnie regularność. Co prawda pielęgnacja włosów może wymagać trochę pracy, ale efekty są tego warte.

i Autor: materiał prasowy Klaudia Duszyńska