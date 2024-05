Wrzucam kilka liści go garnuszka i gotuję. W maju podlewam tym wywarem surfinie. Mój balkon tonie w kwiatach. Zapach unosi się nawet w mieszkaniu. Super odżywka do surfinii

Przyjrzyj się uważnie temu obrazkowi. Tylko bogate wewnętrznie osoby to zauważą. Psychologiczny test, który wskaże ukryte cechy osobowości. Sprawdź, czy jesteś w niewielkiej grupie osób, które to dostrzegają

Wrzucam 5 liście tego zielska i gotuje. Dzięki temu mam idealny wywar do podlewania surfinii

Marzą Ci się piękne kwiaty na balkonie? Surfinie z pewnością Cię zachwycą. Kwiaty te wymagają jednak regularnego odżywiania. Zanim jednak sięgniesz po kupne odżywki do roślin wypróbuj ten domowy sposób. Eksperci wskazują, że świetną odżywką do surfinii jest wywar z liści laurowe. Zawiera on wiele cennych minerałów i witamin takich jak: potas, fosfor oraz magnez. Składniki te są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienie surfinii. Dodatkowo liście laurowe sprawdzą się jako odstraszacz szkodników i przepędzą mszyce. Aby przygotować odżywkę do surfinii potrzebujesz ok. 5 liści laurowych i 0,5 l wody. Liście włóż do garnka, zalej je wodą i całość gotuj na małym ogniu przez ok. 10 minut. Po tym czasie wystudź wywar i rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowaną odżywką podlewaj surfinie raz na dwa tygodnie. Zobaczysz, że kwiat będzie lepiej rósł, a jego kwiaty będą zachwycać.

Pielęgnacji surfinii na balkonie. Co musisz wiedzieć?

Surfinie to przepiękne kwiaty, które świetnie sprawdzają się jako ozdoba balkonu oraz tarasu. Nie są one trudne w pielęgnacji, ale wymagają regularnego nawożenia. Surfinie lubią nasłonecznione stanowisko i w takim kwitną najlepiej. Mają bardzo delikatne pędy, dlatego też należy je osłonić od wiatru. Surfinie powinny rosnąć w ziemi o kwaśnym pH. Potrzebują również regularnego podlewania. Należy jednak unikać zbyt mokrego podłoża, które może doprowadzić do gnicia korzeni. Pielęgnacja surfinii wymaga również przycinania przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu kwiat będzie bujnie kwitł.

