Domowe sposoby na mech

Dokładnie mieszam i podlewam trawnik. W 3 dni wypala mech bez uszczerbku dla trawy. Skuteczny sposób na mech na trawniku

kaja 8:36

Jak szybko pozbyć się mchu? To hasło nadzwyczaj często wpisywane jest w wyszukiwarkę. Mech w lesie jest pożyteczny i pełni wiele pozytywnych funkcji, jednak gdy pojawia się na przydomowym trawniku to sytuacja jest zgoła odmienna. mech niszczy trawę i sprawia, że ta przestaje rosnąć. Aby pozbyć się mchu z trawnika wystarczy sięgnąć po domowy sposób. Poradzi on sobie z niewielką ilością mchu w trawie. W trudniejszej sytuacji warto zdać się na ekspertów i postawić na preparaty zawierające jeden składnik. W 3 dni wypali on mech z trawnika.