i Autor: Shutterstock

Piękna hortensja

Mieszam z wodą i podlewam raz w tygodniu, dzięki temu liście hortensji nie żółkną. Odżywka do hortensji na soczyste i zielone liście

kaja 10:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Domowa odżywka do hortensji, która zapobiegnie zżółknieniu liści. Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Okazały krzew spotkać można praktycznie w każdym przydomowym ogródku i na działce. Jest prosta w pielęgnacji, a jej kwiaty zachwycają każdego. Często zdarza się, że liście hortensji żółkną. W takim przypadku nie ma, co panikować. Wystarczy, ze wymieszasz to z wodą i raz w tygodniu będziesz podlewać hortensję. Liście odzyskają zielony kolor, a krzew bujnie zakwitnie.