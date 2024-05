Podlewam tym pelargonie co 7 dni w maju. Kwitną jak na drożdżach. Bujne kwiaty wypełniły doniczkę. Domowy nawóz do pelargonii

Wrzucam do słoika, zalewam wrzątkiem i po 7 dniach podlewam budleję. Kwitnie jak szalona i ugina się od kwiatów. Domowy nawóz do budlei

Podlewam tym pelargonie co 7 dni w maju. Kwitną jak na drożdżach

Pelargonie to jedne z najbardziej lubianych kwiatów balkonów wśród Polaków. Nic dziwnego - pięknie kwitną, cieszą oko, a do tego są roślinami dość łatwymi w uprawie. Oczywiście oprócz dogodnych warunków do wzrostu, pelargonie należy regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych składników odżywczych. To dzięki nim kwiaty będą obficie kwitnąć, a roślina stanie się odporniejsza na wszelkie choroby i szkodniki. U mnie świetnie sprawdza się domowy nawóz z ziemniaka do pelargonii, który jest źródłem azotu, fosforu, potasu. To te składniki sprawiają, że roślina balkonowa obsypuje się pięknymi kwiatami. Co więcej, taki domowy nawóz do pelargonii zapewnia intensywny wzrost roślin, a także wspomaga rozwój korzeni. Podlewam nim swoje pelargonie w maju co około 7 dni. Jak go przygotować?

Domowy nawóz do pelargonii z ziemniaka

Wiosną pelargonie potrzebują przede wszystkim azotu, aby mogły zdrowo rosnąć i kwitnąć. Dlatego to właśnie nawóz z ziemniaka będzie dla nich strzałem w dziesiątkę. Jak go przygotować? Otóż potrzebujesz zaledwie dwóch składników. Obierz 1 średniej wielkości ziemniaka i zalej go 1 litrem wody. Wszystko zblenduj na gładką papkę, a następnie przecedź ją przez sitko. Płynem podlej swoje pelargonie.

