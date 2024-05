Pelargonie to idealne kwiaty na balkon. Kwitną bardzo obficie i długo pod warunkiem, że są odpowiednio podlewane i nawożone. Jeśli chcesz by, pelargonie pięknie kwitły możesz zastosować domową odżywkę. W tym celu świetnie sprawdzą się np. skorupki od jajek. Zamiast je wyrzucać, wystarczy pokruszyć i zamieszczać z ziemią. Innym skutecznym nawozem z kuchennych resztek jest odżywka ze skórek od banana. Dzięki niej pelargonie kwitną jak szalone a pąki nie opadają po deszczu.

Czym nawozić pelargonie aby pięknie kwitły? Ta domowa odżywka z kuchennych resztek zdziała cuda. Pelargonie będą kwitły jak szalone

Domowy nawóz do pelargonii można przygotować ze skórek bananów. Żeby kwiaty kwitły jak szalone, potrzebne są im dwa ważne składniki odżywcze - fosfor i potas, które znajdują się w skórkach. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Odżywka sprawdzi się zarówno do pelargonii oraz innych kwitów doniczkowych i ogrodowych. Skórki,które zostały po przyrządzeniu nawozu można jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie.

Jak podlewać pelargonie? Ważne, by ich nie przelać

Pelargonie można podzielić na kilka grup: rabatowe, wielkokwiatowe czy kwiaty o pachnących liściach. Choć pelargonie pochodzą z Afryki Północnej, to świetnie odnajdują się w polskich warunkach. Są łatwe w pielęgnacji i pięknie kwitną - trzeba spełnić tylko kilka warunków. Te najpopularniejsze kwiaty balkonowe uwielbiają słońce oraz jasne, ciepłe stanowiska. Jeśli światła jest za mało pelargonie słabiej kwitną, z kolei ostre słońce może doprowadzić do żółknięcia, a nawet usychania liści. Aby pelargonie kwitły długo i obficie, trzeba systematycznie usuwać przekwitłe kwiaty. Pobudzi to roślinę do wytwarzania nowych pąków. Pelargonie lubią obfite podlewanie. Żeby pięknie kwitły trzeba to robić regularnie, a w upały dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jednak zbyt wysoka wilgotność zaszkodzi roślinie. Dlatego nadmiar wody musi mieć ujście, tak aby nie doszło do gnicia korzeni. Jeśli kwiaty na tarasie lub balkonie są bezpośrednio narażone na deszcz, który pada przez kilka dni warto rozważyć tymczasowe przeniesienie roślin w bardziej osłonięte miejsce.

