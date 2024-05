Podlewam tym ogórki co 2 tygodnie w maju. Latem mam w ogrodzie wysyp dorodnych owoców. Naturalny nawóz do ogórków

Wrzucam kilka liści go garnuszka i gotuję. W maju podlewam tym wywarem surfinie. Mój balkon tonie w kwiatach. Zapach unosi się nawet w mieszkaniu. Super odżywka do surfinii

Podlewam tym ogórki co 2 tygodnie w maju. Latem mam wysyp dorodnych owoców

Ogórki to niewątpliwie jedne z najbardziej lubianych warzyw sezonowych wśród Polaków. Nie tylko zajadamy się świeżymi ogórkami, ale chętnie przygotowujemy przetwory, z których potem korzystamy w okresie jesienno-zimowym. Jeśli należysz do grona osób, które w tym roku postawiły na uprawę ogórków w swoim ogrodzie i zależy Ci, aby w ekologiczny sposób wzmocnić tę roślinę, to wypróbuj naturalny nawóz do ogórków. Wystarczy, że będziesz nim podlewać roślinę co około 2 tygodnie, a odwdzięczy Ci się dorodnymi plonami. Tę odżywkę można stosować na dwa sposoby - podlewać ziemię przy ogórkach lub opryskiwać nią liście rośliny. Taki oprysk nie tylko zasili ją i poprawiają jej kondycję i plony, ale też stanowi skuteczną barierę i ochronę przed atakami grzybów, czy insektów. Jak przygotować domowy nawóz do ogórków?

Naturalny nawóz do ogórków z mleka. Będą rosły jak szalone

Przygotowanie odżywki do ogórków z mleka jest proste. Mleko chude (o niskiej zawartości tłuszczów) zmieszaj z wodą w proporcji 1:10, czyli w 10 litrach wody rozpuszczamy 1 litr mleka. Kiedy składniki wymieszasz podlej nimi swoje ogórki w ogrodzie lub zastosuj jako oprysk na liście. Efekty zobaczysz naprawdę szybko. Ogórki będą rosły jak szalone.