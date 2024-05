Podlewam tym trawnik 1 raz w miesiącu, a jest zielony jak na murawie. Sąsiad pęka z zazdrości, jak widzi gęstą trawę w moim ogrodzie. Domowy nawóz do trawnika

Sypię to garściami na mój trawnik w maju, a mrówki znikają w okamgnieniu. Sposób na mrówki w ogrodzie

Zauważyłaś, że trawa w Twoim ogrodzie, zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć, usychać i się przerzedzać? Oczywiście każdy z nas marzy, aby posiadać trawnik, który będzie wyglądać idealnie niczym zielony dywan rozłożony w ogrodzie. Dlatego, gdy trawa marnieje, chyba każdy zadaje sobie to samo pytanie - jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? Oczywiście niezwykle ważne jest przestrzeganie kilku zasad pielęgnacji trawnika, dzięki czemu będzie mógł zdrowo rosnąć. Oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie, koniecznością jest regularne nawożenie. Czym nawozić trawę? Wiosną powinniśmy stawiać na odżywki bogate w potas, żelazo, azot, magnez oraz fosfor. Tu warto stosować domowe nawozy do trawy. Jak je przygotować?

Domowy nawóz do trawy. Kompost na trawnik

Domowy nawóz do trawy możesz przygotować z trzech składników. Źdźbła skoszonej trawy wsyp do wiadra, wrzuć skórki z 3 bananów i zalej wodą. Zostaw na 2 tygodnie, a następnie rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:10 i podlej swój trawnik. Zabieg powtarzaj co miesiąc, a przez cały sezon będziesz mógł cieszyć się gęstą i zieloną trawą.