Podlewaj tym trawnik co 3 tygodnie. Będzie zielony i gęsty jak nigdy wcześniej. Domowy nawóz do trawy

Posiadacze trawnika w ogrodzie na pewno znają ten problem, kiedy ich trawa zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć usychać i przerzedzać. Wówczas zadajemy sobie pytanie, jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? Tu oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie. Pierwsze koszenie należy przeprowadzić już w kwietniu. Wtedy skróć ją do długości około 3 cm. Uważaj również, aby nie kosić trawnika w samo południe. Jeśli chcesz, aby trawa zdrowo rosła i wciąż była zielona, potrzebuje niezbędnych pierwiastków. Dlatego należy dostarczyć jej potasu, żelaza, azotu, magnezu oraz fosforu. Warto przygotować domowy nawóz do trawy, dzięki któremu ta będzie zielona i gęsta jak nigdy wcześniej. Podlewaj nim podłoże co 3 tygodnie.

Domowy nawóz do trawy. Jak go przygotować?

Przygotowanie domowego nawozu do trawy jest naprawdę proste. W dużym pojemniku wymieszaj:

1 butelkę wody mineralnej,

1/2 szklanki płynu do mycia naczyń,

puszkę mocnego piwa,

1/2 szklanki amoniaku,

1/2 szklanki płynu do płukania ust,

40-80 litrów wody.

Amoniak jest znakomitym źródłem azotu. W płynie do płukania ust jest alkohol, tak jak w piwie, który poradzi sobie z wieloma szkodnikami. Piwo dodatkowo odżywi i pobudzi wzrost trawy. Natomiast płyn do naczyń pozwoli rozprowadzić i przykleić się składnikom nawozu do trawy.