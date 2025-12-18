Czas bliskości i troski – w święta pamiętajmy również o bezpiecznym żywieniu zwierząt

Świąteczne potrawy, choć pyszne dla ludzi, mogą być toksyczne i niebezpieczne dla zwierząt domowych.

Cebula, czekolada czy ości z ryb to tylko niektóre ze składników, które mogą poważnie zaszkodzić Twojemu pupilowi.

Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo swojemu zwierzakowi w święta i czym zastąpić ludzkie jedzenie, by sprawić mu radość!

Miłość to nie to samo co ludzkie jedzenie – świąteczne smaki nie dla zwierząt

Barszcz czerwony z uszkami, karp, kapusta z grzybami, makowiec czy pierniczki to potrawy, bez których wiele osób nie wyobraża sobie świąt. Choć dla ludzi są one źródłem przyjemności, a także symbolem tradycji, dla psów i kotów mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowotne. Wiele świątecznych potraw zawiera składniki, które są dla zwierząt toksyczne lub trudne do strawienia. Czosnek, cebula, winogrona, rodzynki, czekolada, awokado, ksylitol mogą prowadzić do zatrucia, a ości z ryb oraz kości – do urazów jamy ustnej, przełyku lub przewodu pokarmowego. Dodatkowo tłuste, przyprawione potrawy mogą powodować ostre problemy trawienne.

Żywienie psów i kotów powinno opierać się na stałej, kompletnej i zbilansowanej diecie, dostosowanej do potrzeb danego gatunku, wieku i stylu życia, co sprzyja utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia pupila przez długie lat. Pokarmy przeznaczone dla ludzi, w tym potrawy świąteczne, mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Wiele składników powszechnie obecnych w diecie człowieka, takich jak czekolada, rodzynki czy czosnek, wykazuje działanie toksyczne u psów i kotów nawet w niewielkich ilościach. W okresie świątecznym odnotowuje się zwiększoną liczbę przypadków zatruć i zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego u zwierząt, co bezpośrednio wiąże się z dokarmianiem ich jedzeniem ze stołu

– mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Rutyna i równowaga także w świątecznym czasie

Choć święta rządzą się swoimi prawami, potrzeby żywieniowe zwierząt pozostają niezmienne. Psy i koty najlepiej czują się wtedy, gdy ich dieta jest stała, kompletna i zbilansowana, a posiłki podawane są o regularnych porach. Nagłe zmiany w jadłospisie, nieregularne karmienie czy „świąteczne dokarmianie” mogą prowadzić do zaburzeń pracy układu pokarmowego, problemów z mikrobiomem jelitowym, a nawet wpływać na zachowanie i samopoczucie zwierzęcia.

Prawidłowa dieta to jedna z podstawowych potrzeb zwierząt. Stały skład posiłków, odpowiednie proporcje składników odżywczych i regularność karmienia mają ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego psów i kotów – także w czasie świąt

– dodaje Marzena Ignaczak.

Jak sprawić pupilowi radość w święta

Święta to doskonała okazja, by zwolnić tempo i poświęcić zwierzętom więcej uwagi. Wspólna zabawa, dłuższy spacer, chwila pieszczot czy przysmaki opracowane specjalnie dla psów i kotów to prosty sposób na okazanie troski bez zmieniania ich diety. Przysmaki są też doskonałym wsparciem w procesie nauki czworonoga i budowaniu oraz wzmacnianiu więzi z opiekunem. Takie drobne rytuały budują bliskość i sprawiają, że świąteczny czas jest przyjemny dla wszystkich domowników.

Boże Narodzenie to czas radości, ciepła i odpowiedzialnych wyborów. Dbając o właściwe żywienie pupili, możemy mieć pewność, że święta będą spokojne, bezpieczne i pełne dobrej energii – zarówno dla ludzi, jak i dla naszych czworonożnych towarzyszy.