i Autor: Shutterstock Skrzydłokwiat. Jak pielęgnować kwiat, by zdrowo rósł i pięknie kwitł?

Kwiaty doniczkowe

W każdą sobotę podlewam tym swój skrzydłokwiat! Kilka kropel dodanych do wody sprawia, że skrzydłokwiat lepiej rośnie, a jego liście stają błyszczące i mięsiste. Odżywka do skrzydłokwiatu

kaja 9:48

Skrzydłokwiat to obok storczyków jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Gatunek ten jest łatwy w uprawie i nawet osoby początkujące sobie z poradzą. Jednym z podstawowych błędów, jakie popełnia się w pielęgnacji skrzydłokwiatu jest jego podlewanie, a dokładniej woda. Okazuje się, że kwiat może zacząć marnieć od podlewania go niewłaściwą wodą. Na szczęście jest na to sposób.