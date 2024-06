Babcia Krysia tak prała ręczniki. Wlewała to do pralki Frani, a ręczniki były zawsze miękkie i puchate! Bez octu! Sama też tak piorę ręczniki. Sposób na pranie ręczników, by były miękkie

Zamiast do ciasta, rozsypuję to wokół kwiatów w ogrodzie. W kilka dni pozbyłam się pleśni z ziemi. Od tego momentu pleśń i grzyby nie tykają moich roślin! Sposób na pleśń w kwiatach

Ręczniki bez obaw możesz prać z wykorzystaniem domowych sposobów. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze na środkach do prania, a Twoje ręczniki przez długi czas będą jak nowe. Pamiętaj, że w przypadku prania ręczników istotna jest temperatura prania. Aby pozbyć się wszystkich bakterii oraz martwego naskórka warto prać ręczniki w nieco wyższej temperaturze. Eksperci zalecają nawet 60 stopni. Zanim jednak ustawisz taką temperaturę w pralce, to sprawdź zalecenia producenta na metce. Niektóre ręczniki są barwione i nie jest zalecane ich w wysokich temperaturach. Moja babcia miała swój sprawdzony patent na pranie ręczników. Jej sekretem była gliceryna. Do swojej pralki Frani wlewała 3 łyżki gliceryny i prała ręczniki. Gliceryna ma właściwości zmiękczające i sprawia, że ręczniki po praniu są mięciutkie i puchate. Materiał nie sztywniał. Od kiedy sama przetestowałam ten sposób, to nie piorę ręczników inaczej.

Co zamiast proszku do prania ręczników?

Do prania ręczników z powodzeniem możesz wykorzystać ocet. Wlej go do tej samej przegródki, do której dozujesz płyn do prania. Ocet świetnie dopiera zabrudzenia i jest bezpieczny dla tkanin. W przypadku białych ręczników świetnie sprawdzi się soda oczyszczona lub aspiryna. Oba te produkty posiadają właściwości wybielające i dbają o kolory. Sodę lub aspirynę dozuj bezpośrednio do bębna pralki.

