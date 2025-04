Ale sensacja! Wiadomo już, kto zagra Izabelę Łęcką w nowej "Lalce". Oto nowa Beata Tyszkiewicz!

Nowa "Lalka". Kamila Urzędowska będzie nową Beatą Tyszkiewicz

Kolejna ekranizacja słynnej powieści "Lalka" Bolesława Prusa zbliża się wielkimi krokami. Dwie poprzednie - film Wojciecha Jerzego Hassa z 1968 roku i serial Ryszarda Bera z 1977 roku - do dziś są wspominane przez widzów. W pierwszej produkcji w Izabelę Łęcką wcieliła się Beata Tyszkiewicz, a w drugiej - Małgorzata Braunek. W najnowszej "Lalce" głównego bohatera - Stanisława Wokulskiego - zagra Marcin Dorociński. Teraz producent i scenarzysta filmu ujawnił, kto wcieli się w postać Izabeli Łęckiej. Nową Beatą Tyszkiewicz zostanie Kamila Urzędowska, która ma już doświadczenie w historycznych filmach. Zagrała m.in. Jagnę w animowanym filmie "Chłopi". Tym samym potwierdziły się informacje "Super Expressu".

Z dumą ogłaszam główną aktorkę nowej ekranizacji "Lalki". Podobnie jak w przypadku spełnionego marzenia o wspaniałym Wokulskim (Marcin Dorociński), już na etapie szkicowania projektu wyobraziłem sobie Kamilę Urzędowską jako idealną kandydatkę do roli Izabeli. Spotkaliśmy się z Kamilą po raz pierwszy prawie rok temu i - mając świadomość ogromnej presji oraz oczekiwań - zgodziliśmy się, że uczciwie i odpowiedzialnie przemyślimy ten pomysł oraz decyzję o współpracy przy tym projekcie. Mijały miesiące, przetrwaliśmy szum i spekulacje, które żywo poruszały miłośników książki, kinomanów, fanów wcześniejszych ekranizacji, a także samą branżę filmową. Udało się - i jestem przekonany, że to najlepsza decyzja!

- zdradził Radosław Drabik, producent filmu i serialu "Lalka.

Kim jest Kamila Urzędowska? Grała w filmach i serialach

Kamila Urzędowska także nie kryje swojej ekscytacji. - Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej — postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w "Lalce" - cieszy się 31-letnia aktorka, która w swoim dorobku ma także role w takich filmach jak: "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" czy "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Kamila Urzędowska występowała także w popularnych serialach, m.in. we "Wzgórzu psów" i "Kiedy ślub".

Zdjęcia do nowej "Lalki" mają ruszyć w sierpniu 2025 roku. Powstanie film i serial. reżyserem produkcji jest Maciej Kawalski.

