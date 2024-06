Pryskam tym pleśń na ścianie, a po 15 minutach nie ma po niej śladu. Działa szybko i skutecznie. Domowy sposób na pleśń na ścianie

Podlewam tym storczyka co 2 tygodnie. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Pędy storczyka uginają się od kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Pryskam tym pleśń na ścianie, a po 15 minutach nie ma po niej śladu

Po zimie na ścianach w mieszkaniu mogą pojawić się ciemne wykwity. Otóż pod wpływem wilgoci na ścianach często pojawia się grzyb i pleśń. Jednak ten wykwit na ścianie to nie tylko problem estetyki pomieszczenia, ale przede wszystkim jest niebezpieczny dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku alergików. Kiedy zauważymy je w swoim mieszkaniu, to najczęściej zadajemy sobie pytanie, czy pleśni ze ścian można pozbyć się domowymi sposobami? Oczywiście, że tak. Domowy płyn do usuwania pleśni i grzyba ze ścian przygotujesz z trzech składników. Do 1 szklanki octu dodaj 20 kropli olejku goździkowego i 20 kropli olejku z drzewa herbacianego. Mieszankę przelej do buteleczki z atomizerem i spryskaj nią wykwity. Po 15 minutach przetrzyj szczotką lub gąbką i osusz.

Domowy płyn na pleśń na ścianach

Oprócz wyżej opisanego płynu do usuwania pleśni ze ścian równie skutecznym sposobem będzie mieszanka z wodą utlenioną. Jak ją przygotować? Wymieszaj pół szklanki wody utlenionej z 20 kroplami olejku herbacianego i zaaplikuj na miejsca z wykwitem pleśni na ścianie. Po 20 minutach wyszoruj gąbką lub szczotką i osusz. Grzyb ze ściany znika i nie pojawia się ponownie.