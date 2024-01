Kupiła stary dom i omal nie zemdlała, gdy odkryła to pod schodami. Internauci są przerażeni. „Natychmiast bym się stamtąd wyniosła”

Sposoby na pozbycie się grzyba ze ściany

Okres jesienno-zimowy sprzyja rozwijaniu się na ścianach naszego mieszkania czy domu grzyba i pleśni. Niestety ze względu na zwiększoną wilgotność powietrza w tym czasie, rzadkie wietrzenie pomieszczeń, grzyb rozwija się na ścianach w okamgnieniu. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawił się grzyb, to koniecznie od razu reaguj. Możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Kolejną opcją na pozbycie się ciemnego wykwitu jest zastosowanie specjalnych środków chemicznych. W sytuacji, gdy wolisz unikać chemii i stawiasz na naturalne rozwiązania, to wypróbuj sposób na pozbycie się grzyba octem.

Jak pozbyć się grzyba ze ściany domowym sposobem?

Zastanawiasz się, jak pozbyć się grzyba ze ścian domowym sposobem? Wykorzystaj ocet. To nie tylko doskonały środek czyszczący. Ma on także działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, dlatego doskonale poradzi sobie z czarnymi wykwitami na ścianach w domu. Jak usunąć grzyba ze ścian octem? Przygotuj mieszankę octu z wodą w proporcji 4:1. Przelej ją do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj miejsca na ścianie, na których pojawił się grzyb lub pleśń. Po upływie 60 minut wyszoruj ścianę i wysusz.

Apteczny olejek usunie grzyba ze ścian raz na zawsze

Istnieje jeszcze jeden domowy sposób na pozbycie się na grzyba ze ściany. Potrzebujesz olejku herbacianego, który kupisz w każdej aptece. Przygotuj roztwór: 2 łyżeczki olejku wymieszaj z 2 szklankami wody. Taką miksturą spryskaj ciemny nalot na ścianach. Po trzech dniach umyj je wodą z mydłem i dokładnie osusz.

