Co pomoże na parowanie szyb w mieszkaniu?

Wilgoć na szybach to efekt większej wilgotności powietrza oraz różnic pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz domu. Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach w okresie jesieni. Ogrzane i wilgotne powietrze w kontakcie z szybą schładza się i osadza się na niej w skroplonej postaci. Wilgoć pojawia się zwłaszcza w dolnej części okna bliżej parapetu. Należy pamiętać, że zbyt wysoki poziom wilgoci powoduje namnażanie się grzybów i pleśni, dlatego tak ważne jest krótkie, ale częste wietrzenie pomieszczeń. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Warto także sprawdzić, czy wentylacja w mieszkaniu działa prawidłowo.

Prosty trik na parowanie szyb w domu

Parowanie okien w domu to spory problem dla domowników, dlatego tak ważne jest, aby skutecznie się z nim uporać. Jedną z metod polecanych przez panie domu jest użycie pianki do golenia. Wystarczy starannie wypolerować nią szyby, a efekt zobaczysz od razu. Pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody. Warto także postawić na parapecie rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi: skrzydłokwiat, sansewieria, bluszcz, chamedora czy zielistka.

