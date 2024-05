Sypię to garściami na trawnik, a mrówki znikają raz na zawsze. Wydasz 2 zł, a działa od razu. Sposób na mrówki w ogrodzie

Mrówki w ogrodzie. Jak się ich pozbyć?

Mrówki w ogrodzie spędzają sen z powiek osobom, które hodują owoce i warzywa. Te małe stworzonka to prawdziwe szkodniki, które uszkadzają owoce, zjadają nasiona wysianych warzyw, niszczą rośliny poprzez obgryzanie młodych pędów, a do tego sprzyjają rozmnażaniu się mszycy. Kopce wybudowane przez mrówki potrafią całkowicie pokryć ziemią sadzonki przez co utrudniają ich ukorzenienie. Nic zatem dziwnego, że wielu ogrodników zastanawia się, jak skutecznie pozbyć się mrówek. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest zastosowanie chemicznych środków odstraszających mrówki. Jednak jeśli chcemy uniknąć stosowania silnych preparatów, to warto wypróbować domowe, ekologiczne sposoby na pozbycie się mrówek z ogrodu. Często poleca się w tym celu polanie kopca owadów wrzątkiem lub octem.

Rośliny odstraszające mrówki z ogrodu

Można również wykorzystać rośliny odstraszające mrówki. Wydzielają one zapachy, których te owady bardzo nie lubią. Takimi roślinami są na przykład:

bazylia,

tymianek,

mięta.

Co więcej mrówki nie lubią także mielonej kawy i cynamonu, dlatego można rozsypać zmielone ziarna blisko grządek z warzywami.

Skuteczny proszek na mrówki w ogrodzie. Działa niczym oprysk, a jest ekologiczny i tani

Istnieje jeszcze jeden najczęściej polecany, ekologiczny i domowy sposób na pozbycie się mrówek z ogrodu. Kosztuje 2 złote, a owady go nie znoszą. Aby zwalczyć mrówki w ogrodzie możemy wykorzystać mąkę kukurydzianą. Mąka kukurydziana zjedzona przez mrówki powoduje ich pęcznienie i śmierć. Można zastosować również proszek do pieczenia - posypać nim miejsce występowania szkodnika.

