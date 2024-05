Sypię grubą warstwę popularnej przyprawy i sięgam po nagrzane żelazko. Wydasz 2 zł, a w kilka sekund stopa żelazka jest odkamieniania i lśni czystością. Sposób na czyszczenie żelazka

Wysyp to na blat i sięgnij po nagrzane żelazko. Świetny sposób na szybkie czyszczenie żelazka

Nieczyszczone żelazko to prosta droga to nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Zwłaszcza żelazka starego typu należy regularnie czyścić. Osad i kamień z wody osadzają się na dyszach i na stopie żelazka powodując trudne do usunięcia zabrudzenia. Całkowite zatkanie sprawia, że woda nie dopływa do dysz i prasowanie z parą jest niemożliwe. Jak czyścić żelazko, aby było one jak najdłużej sprawne? Świetnym sposobem konserwacji żelazka jest sól kuchenna. Ta tania i uniwersalna przyprawa rewelacyjnie radzi sobie z zabrudzeniami na stopie żelazka. Czyszczenie urządzenia przy jej pomocy jest banalnie proste.

Wystarczy, że na desce do prasowania rozłożysz papier do pieczenia i obficie posypiesz nią tradycyjną solą kuchenną. Żelazko nagrzej i delikatnie przeprasuj po soli kuchennej. Wykonuj powolne ruchy, aby zabrudzenia i przypalenia ustąpiły. Delikatnie wytrzyj żelazko mokrą ściereczką. Używaj delikatnych materiałów, aby nie porysować powierzchni. Czynność tą wykonuj regularnie i nie dopuszczaj do sytuacji, gdy kamień pokryje żelazko grubą warstwą. W takiej sytuacji trudniej będzie doczyścić urządzenie. Czyszczenie żelazka solą nie sprawdzi się w przypadku urządzeń ze stopą teflonową. W tym przypadku drobiny soli mogą okazać się za ostre.

