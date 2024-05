Wrzucam 5 kostek do pralki i nastawiam wirowanie. Po skończonym programie nie muszę prasować ubrań. Wyciągam ubrania bez zagniecień. Spsoób na pranie bez prasowania

Kruszę w drobny mak i podsypuję jukę ogrodową co 2 tygodnie. Rośnie jak szalona i puszcza pęd za pędem. Domowy nawóz do juki ogrodowej

Dodaję łyżeczkę tego proszku do wody i podlewam skrzydłokwiat. Babciny sposób na ratunek dla rośliny. Odżywka, która chroni skrzydłokwiat przed żółknięciem i pobudza do kwitnienia

Wrzucam kilka kostek do pralki. Po wirowaniu nie muszę prasować ubrań

Prasowanie latem to prawdziwa udręka. Gorąca para buchająca wprost z żelazka sprawia, że prasowanie staje się nielubianą czynnością. Kiedy za oknami żar leje się z nieba warto sobie ułatwić życie i przetestować sposoby na gładkie ubrania bez prasowania. Okazuje się, że je wiele trików, które sprawiają, że uprane ubrania wcale nie muszą być prasowane. Niektóre z nich to zasady, których należy przestrzegać, by dodatkowo nie powstały zagniecenia. Nie przeładowuj bębna pralki. Powinien on być zapełniony maksymalnie w 2/3 objętości. Dzięki temu pranie będzie czystsze i mniej pogniecione. Zawsze wyjmuj ubrania od razu po zakończonym praniu i rozwieszaj je dokładnie na suszarce.

Świetny trik, który pomoże Ci w unikaniu prasowania to kostki lodu. Brzmi niepozornie ale działa cuda. Wystarczy, że wrzucisz kilka kostek lodu do bębna pralki i nastawisz wirowanie prania. Wilgoć topniejącego lodu rozprasuje zagniecenia. Pamiętaj, by po skończonym cyklu wyjąć ubrania i dobrze je rozwiesić. W innym przypadku cała robota pójdzie na marne i powstaną nowe zagniecenia. Kiedy zależy Ci na czasie i chcesz szybko wyprasować ulubione koszulę to możesz ją delikatnie zwilżyć i wysuszyć suszarką do włosów. Zadziała ona w podobny sposób co parownica do ubrań.

